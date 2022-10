Simona Halep na odprtem prvenstvu ZDA pozitivna na dopinškem testu

Analize odvzetega vzorca so pri igralki potrdile prisotnost prepovedane snovi FG-4592 (roksadustat), ki spodbuja nastajanje hemoglobina in eritrocitov in je na seznamu prepovedanih sredstev Svetovne protidopinške agencije.

Novico o začasnem suspenzu je na spletni strani že potrdila tudi Agencija za teniško integriteto (ITIA).

Igralki zdaj grozi dolgoleten suspenz, ki bi glede na starost bržkone pomenil tudi konec kariere.

Halepova, zmagovalka odprtega prvenstva Francije 2018 in Wimbledona 2019, je letos v New Yorku izpadla že v uvodnem krogu.

Na svetovni jakostni lestvici je trenutno na devetem mestu. V karieri je slavila na 24 turnirjih in samo z nagradami zaslužila več kot 40 milijonov dolarjev.