Simona Halep prvič po letu 2016 v osmini finala

Prvi niz je odločila dolga podaljšana igra, ki jo je Simona Halep dobila s 13:11, pred tem sta si tekmici izmenjali po tri breake. V drugem je Jelena Ribakina vodila z dvema odvzemoma servisa prednosti, a nato dovolila Halepovi, da se vrne v dvoboj. Vseeno se je Kazahstanka zbrala, dosegla še tretji break in izsilila odločilni niz. V njem je Halepova, sicer zmagovalka Wimbledona 2019 in OP Francije 2018, le izboljšala igro na svoj začetni udarec in slavila po dveh urah in 23 minutah. V naslednjem krogu se bo pomerila z Ukrajinko Jelino Svitolino, ki je s 6:4, 6:2 ugnala Rusinjo Darjo Kasatkino.

V enem zanimivejših obračunov tretjega kroga je Španka Garbine Muguruza s 6:4, 3:6, 6:2 ugnala Belorusinjo Viktorijo Azarenka. Muguruza, zmagovalka OP Francije 2016 in Wimbledona 2017, je bila posebej prepričljiva v odločilnem nizu, v katerem je dvakratni zmagovalki OP Avstralije odvzela servis v šesti in osmi igri. Za četrtfinalno vstopnico se bo 27-letna Španka pomerila z zmagovalko letošnjega OP Francije, Čehinjo Barboro Krejčikovo. Slednja je s 6:4, 6:2 premagala Rusinjo Kamilo Rahimovo.

V moški konkurenci je zanesljivo napredoval drugi nosilec Danil Medvedjev. Rus je za zmago proti Špancu Pablu Andujarju potreboval uro in 56 minut, oddal pa je le sedem iger. V prvem nizu je tekmecu zavezal kravato, nato pa osvojil preostala niza s 6:4, 6:3. V tretjem krogu se bo drugi igralec sveta pomeril bodisi z Avstralcem Alexeijem Popyrinom bodisi Britancem Danom Evansom.

Kot prvi se je v osmino finala uvrstil Nemec Peter Gojowczyk. S 3:6, 6:3, 6:1, 6:4 je ugnal Švicarja Henrija Laaksonena in se pri 32 letih kot 141. igralec sveta prvič v karieri prebil med 16 najboljših na turnirjih velike četverice.