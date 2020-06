Halepove ne bo na US Open, guverner napovedal začetek 31. avgusta

Osemindvajsetletna Simona Halep letos ne namerava nastopiti na nobenem turnirju zunaj Evrope, izjema je le zaključni turnir v kitajskem Šenzenu, če bo ta sploh na sporedu.

"Bom pa nastopila na evropskih turnirjih, Pariz bo moj glavni cilj," je dejala Halepova, dvakratna zmagovalka turnirjev za veliki slam, ki je v Parizu zmagala leta 2018, lani pa je po odmevni zmagi nad Sereno Williamsdvignila še šampionski krožnik Wimbledona.

Do zdaj prireditelji turnirja v New Yorku uradno niso potrdili tekmovanja, medijska namigovanja pa pravijo, da zagotovo bo, začel naj bi se 31. avgusta.

Guverner New Yorka: US Open bo, a brez gledalcev

OP ZDA v New Yorku se bo začelo 31. avgusta, potekalo pa bo brez gledalcev, je prek družbenega omrežja Twitter v torek sicer zatrdil guverner New Yorka Andrew Cuomo. V svojem tvitu je dejal, da bo Ameriška teniška zveza (Usta) zaradi epidemije novega koronavirusa zagotovila izredne varnostne ukrepe za zaščito igralcev in osebja, vključno s testiranji, dodatnimi garderobami, natančnimi čiščenji ter namensko nastanitvijo in varnim prevozom.

Nekateri igralci na čelu z Novakom Đokovićemin Rafaelom Nadalomso že izrazili dvom o tem, ali je turnir izvedljiv v takšni obliki, zato je vprašanje, ali bodo vsi v New York dopotovali, Halepova je nastop kot že rečeno odpovedala. Turnir v New Yorku bo prvi veliki slam po izbruhu epidemije novega koronavirusa. Wimbledon so že odpovedali, Pariz pa so z junija prestavili na september, začel naj bi se le teden po koncu US Opna. Glavni trener travnatega igrišča v Wimbledonu je bil letos odpovedan, največji turnir na peščeni podlagi v Parizu pa se bo predvidoma začel 20. septembra.