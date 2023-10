Simone Biles z novo prvino znova navdušila, Tratnik in Hribar za OI v Parizu

Bilesova je omenjeni skok prvič predstavila na tekmovanju že spomladi leta 2021 v domačem Indianapolisu. Pričakovati je bilo, da ga bo nato na igrah v Tokiu pokazala na mednarodnem prizorišču in se s tem vpisala v gimnastične knjige. Toda zaradi svojih težav z dezorientacijo na tekmovanju, ki jim je nadela ime "twisties", skoka ni pokazala in je nato tekmovala samo na gredi.

S predstavo na parterju je navdušila gledalce na polnih tribunah v Sportpaleisu z oceno 14,633 točke, preden je kvalifikacije okronala z vrhuncem in novim skokom. S skupnim seštevkom 58,865 točke po pričakovanjih vodi v kvalifikacijah in je prva favoritinja za naslov v finalu mnogoboja, ki bo na sporedu v petek.

Lucija Hribar in Zala Trtnik danes v boj za OI 2024

Po dveh dnevih kvalifikacijskih bojev danes nastopi čakajo tudi obe slovenski telovadki, Lucijo Hribar in Zalo Trtnik. Za obe je glavni cilj, da se preko mnogoboja skušata prebiti v Pariz.

Antwerpen je še tretjič v zgodovini gostitelj gimnastičnega SP po letih 1903 in 2013, tokrat pa ima prvenstvo še večjo težo za blizu 500 tekmovalcev iz 73 držav, saj gre za glavno kvalifikacijsko tekmovanje za OI 2024.

Danes kvalifikacije čakajo tudi Hribarjevo in Trtnikovo, ki sta petkov uradni trening po besedah trenerke Nataše Retelj opravili po pričakovanjih, zato vsi v slovenskem taboru že nestrpno čakajo na tekmo.

Tako Hribar kot Trtnik se zavedata, da bo treba za olimpijsko vozovnico opraviti mnogoboj brez padca. "Najpomembnejše je, da naredim vaje brez padca. Moja želja je, da bi skupno zbrala 50 točk ali več, saj mi to do sedaj še ni uspelo. Moje misli so prvotno usmerjene na uspešno izvedbo. Šele potem si bom dopustila razmišljati tudi o OI in finalu mnogoboja," je pred odhodom dejala Hribarjeva.