Simultanka 17-letnega Anžiča ter prvi poraz Trebanjcev in Slovana

Celje na krilih izjemnega Anžiča do zmage
Celjani so v eni od dveh poslastic kroga na kolena položili Trebanjce in jim prizadejali prvi poraz v letošnji sezoni. Absolutni junak dvoboja je bil veliki up slovenskega rokometa Aljuš Anžič, ki je dosegel kar 17 golov, izkazal pa se je tudi vratar Gal Gaberšek s 16 obrambami.
Izbranci domačega trenerja Klemna Luzarja so že pred dnevi v dvorani na Kodeljevem pošteno namučili Slovanovce, ki so do dveh točk prišli šele v končnici dvoboja. Celjani so dobro predstavo ponovili tudi proti doslej vodilnim Trebanjcem, temelje za zmago pa so postavili že v začetku dvoboja.
Rokometaši iz knežjega mesta so si že v 15. minuti priigrali prednost petih golov (8:3). Do odhoda na odmor se je nadaljeval neizprosen boj za vsak košček igrišča, prednost gostiteljev pa je vseskozi znašala med tremi in petimi zadetki.
V drugem polčasu so Trebanjci zaigrali veliko bolje in se postopoma približevali Celjanom. V 51. minuti so po golu Janeza Gučka izenačili na 27:27, minuto kasneje pa po zadetku Marka Majstorovića povedli z 28:27.
A pivovarji so se v sami končnici le zbrali. Tri minute pred koncem je Andraž Makuc svoje soigralce znova popeljal v vodstvo z 29:28, v 59. minuti pa je Anžič povišal na 30:28. Zlatorog je bil na nogah do zadnjega zvoka sirene in končne zmage z 31:28. Pri gostih sta bila najučinkovitejša Marko Kotar s šestimi in Janez Guček s petimi goli.
Slovan klonil v Velenju
Obračun rokometnih prvakov iz Ljubljane in podprvakov iz Velenja iz minule sezone se je končal z zmago rokometašev iz Šaleške doline. Ljubljanska ekipa je po dveh neodločenih izidih proti Trimu iz Trebnjega in Svišu iz Ivančne Gorice doživela prvi poraz v sezoni, velenjska pa je dosegla deveto zmago v ligi.
Izbranci domačega trenerja Zorana Jovičića so bili v vodstvu od prve do zadnje minute. Uvodoma so povedli s 3:0 in tudi v nadaljevanju imeli absoluten nadzor nad gosti, v 18. minuti pa je Aljoša Jankovski svoje soigralce popeljal do vodstva s 14:8.
Do odhoda na odmor je njihova prednost vseskozi znašala med štirimi in petimi goli, predvsem po zaslugi bratske naveze Jankovski ter izjemno razpoloženega vratarja Matevža Skoka. Nekdanji reprezentančni vratar je v prvem polčasu zbral kar 14 obramb, medtem ko sta Andrej in Aljoša Jankovski dosegla 11 od skupno 19 velenjskih golov.
Izbranci gostujočega trenerja Uroša Zormana so si v začetku drugega polčasa znova pridelali visok zaostanek šestih golov (16:22), ki so ga po delnem izidu 3:0 prepolovili (19:22). V nadaljevanju so se pošteno mučili, nikakor niso našli recepta za srčne in bojevite Velenjčane, ki so bili vselej korak pred papirnatimi favoriti iz Ljubljane. V 52. minuti so gostitelji povedli z 28:23, lep kapital v golih pa zanesljivo ubranili do zadnjega zvoka sirene.
Pri Velenjčanih sta bila najučinkovitejša Andrej Jankovski z 11 in Aljoša Jankovski s petimi goli, Skok pa je na koncu zbral kar 22 obramb. Pri Ljubljančanih je Gal Marguč dosegel sedem, Staš Slatinek Jovičič pa pet zadetkov.
Izidi, 16. krog:
Gorenje Velenje - LL Grosist Slovan 30:27 (19:15)
Krka - Škofja Loka 26:26 (15:11)
Celje Pivovarna Laško - Trimo Trebnje 31:28 (18:14)
Jeruzalem Ormož - Škofljica 33:30 (19:16)
Riko Ribnica - Slovenj Gradec 30:30 (15:14)
Frankstahl Radovljica - Sviš Cugelj okna Iv. Gorica 20:26 (6:13)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.