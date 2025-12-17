Naslovnica
Simultanka 17-letnega Anžiča ter prvi poraz Trebanjcev in Slovana

Celje, 17. 12. 2025 20.34 pred 23 minutami 3 min branja 0

Avtor:
S.V. STA
Aljuš Anžič

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 16. krogu lige NLB premagali Trimo iz Trebnjega z 31:28. Izstopal je celjski biser, ki je dosegel kar 17 golov, Trebanjci pa so doživeli prvi poraz. Podobna usoda je doletela Slovan, ki je prvič v tej sezoni izgubil, in sicer na gostovanju v Velenju pri Gorenju.

Celje na krilih izjemnega Anžiča do zmage

Celjani so v eni od dveh poslastic kroga na kolena položili Trebanjce in jim prizadejali prvi poraz v letošnji sezoni. Absolutni junak dvoboja je bil veliki up slovenskega rokometa Aljuš Anžič, ki je dosegel kar 17 golov, izkazal pa se je tudi vratar Gal Gaberšek s 16 obrambami.

RK Celje Pivovarna Laško
RK Celje Pivovarna Laško
FOTO: David Valant

Izbranci domačega trenerja Klemna Luzarja so že pred dnevi v dvorani na Kodeljevem pošteno namučili Slovanovce, ki so do dveh točk prišli šele v končnici dvoboja. Celjani so dobro predstavo ponovili tudi proti doslej vodilnim Trebanjcem, temelje za zmago pa so postavili že v začetku dvoboja.

Rokometaši iz knežjega mesta so si že v 15. minuti priigrali prednost petih golov (8:3). Do odhoda na odmor se je nadaljeval neizprosen boj za vsak košček igrišča, prednost gostiteljev pa je vseskozi znašala med tremi in petimi zadetki.

Klemen Luzar
Klemen Luzar
FOTO: David Valant

V drugem polčasu so Trebanjci zaigrali veliko bolje in se postopoma približevali Celjanom. V 51. minuti so po golu Janeza Gučka izenačili na 27:27, minuto kasneje pa po zadetku Marka Majstorovića povedli z 28:27.

A pivovarji so se v sami končnici le zbrali. Tri minute pred koncem je Andraž Makuc svoje soigralce znova popeljal v vodstvo z 29:28, v 59. minuti pa je Anžič povišal na 30:28. Zlatorog je bil na nogah do zadnjega zvoka sirene in končne zmage z 31:28. Pri gostih sta bila najučinkovitejša Marko Kotar s šestimi in Janez Guček s petimi goli.

Slovan klonil v Velenju

Obračun rokometnih prvakov iz Ljubljane in podprvakov iz Velenja iz minule sezone se je končal z zmago rokometašev iz Šaleške doline. Ljubljanska ekipa je po dveh neodločenih izidih proti Trimu iz Trebnjega in Svišu iz Ivančne Gorice doživela prvi poraz v sezoni, velenjska pa je dosegla deveto zmago v ligi.

Gorenje Velenje
Gorenje Velenje
FOTO: Jan Gorenc Gorenje Velenje

Izbranci domačega trenerja Zorana Jovičića so bili v vodstvu od prve do zadnje minute. Uvodoma so povedli s 3:0 in tudi v nadaljevanju imeli absoluten nadzor nad gosti, v 18. minuti pa je Aljoša Jankovski svoje soigralce popeljal do vodstva s 14:8.

Do odhoda na odmor je njihova prednost vseskozi znašala med štirimi in petimi goli, predvsem po zaslugi bratske naveze Jankovski ter izjemno razpoloženega vratarja Matevža Skoka. Nekdanji reprezentančni vratar je v prvem polčasu zbral kar 14 obramb, medtem ko sta Andrej in Aljoša Jankovski dosegla 11 od skupno 19 velenjskih golov.

Uroš Zorman
Uroš Zorman
FOTO: Jan Gorenc Gorenje Velenje

Izbranci gostujočega trenerja Uroša Zormana so si v začetku drugega polčasa znova pridelali visok zaostanek šestih golov (16:22), ki so ga po delnem izidu 3:0 prepolovili (19:22). V nadaljevanju so se pošteno mučili, nikakor niso našli recepta za srčne in bojevite Velenjčane, ki so bili vselej korak pred papirnatimi favoriti iz Ljubljane. V 52. minuti so gostitelji povedli z 28:23, lep kapital v golih pa zanesljivo ubranili do zadnjega zvoka sirene.

Pri Velenjčanih sta bila najučinkovitejša Andrej Jankovski z 11 in Aljoša Jankovski s petimi goli, Skok pa je na koncu zbral kar 22 obramb. Pri Ljubljančanih je Gal Marguč dosegel sedem, Staš Slatinek Jovičič pa pet zadetkov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izidi, 16. krog:

Gorenje Velenje - LL Grosist Slovan 30:27 (19:15)

Krka - Škofja Loka 26:26 (15:11)

Celje Pivovarna Laško - Trimo Trebnje 31:28 (18:14)

Jeruzalem Ormož - Škofljica 33:30 (19:16)

Riko Ribnica - Slovenj Gradec 30:30 (15:14)

Frankstahl Radovljica - Sviš Cugelj okna Iv. Gorica 20:26 (6:13)

rokomet celje pivovarna laško trimo trebnje slovan gorenje velenje prva liga

