Siniakova in Townsend do naslova ženskih dvojic na OP ZDA

Siniakova in Townsend sta v letošnji sezoni slavili tudi na odprtem prvenstvu Francije, pred tem pa sta zmagali še na OP Avstralije (2025) in v Wimbledonu (2024). Češko-ameriška dvojica se je v finale v New Yorku uvrstila že lani, a takrat izgubila proti Kanadčanki Gabrieli Dabrowski in Novozelandki Erin Routliffe.
Medtem ko je Townsend vse štiri svoje naslove na turnirjih za grand slam osvojila v paru s Siniakovo, ima 30-letna Čehinja na tej ravni zdaj že 12 naslovov. Na OP ZDA je zmagala že leta 2022, ko je skupaj s rojakinjo Barboro Krejčikovo v finalu premagala Američanki Caty McNally in Townsend.
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