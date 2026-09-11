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Siniakova in Townsend do naslova ženskih dvojic na OP ZDA

New York, 11. 09. 2026 20.45 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Katerina Siniakova in Taylor Townsend

Prvopostavljeni teniški igralki Katerina Siniakova iz Češke in Taylor Townsend iz ZDA sta osvojili svoj prvi skupni naslov v dvojicah na turnirju za grand slam v New Yorku. V finalu odprtega prvenstva ZDA sta premagali domačinki Ashlyn Krueger in Robin Montgomery s 5:7, 6:0 in 6:2.

Siniakova in Townsend sta v letošnji sezoni slavili tudi na odprtem prvenstvu Francije, pred tem pa sta zmagali še na OP Avstralije (2025) in v Wimbledonu (2024). Češko-ameriška dvojica se je v finale v New Yorku uvrstila že lani, a takrat izgubila proti Kanadčanki Gabrieli Dabrowski in Novozelandki Erin Routliffe.

Taylor Townsend in Katerina Siniakova
Taylor Townsend in Katerina Siniakova
FOTO: Profimedia

Medtem ko je Townsend vse štiri svoje naslove na turnirjih za grand slam osvojila v paru s Siniakovo, ima 30-letna Čehinja na tej ravni zdaj že 12 naslovov. Na OP ZDA je zmagala že leta 2022, ko je skupaj s rojakinjo Barboro Krejčikovo v finalu premagala Američanki Caty McNally in Townsend.

tenis OP ZDA Katerina Siniakova Taylor Townsend grand slam

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