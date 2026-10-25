Siniakova s suverenim nastopom v finalu do šestega naslova WTA

Katerina Siniakova je znana predvsem po uspehih v dvojicah, v katerih je trenutno prva igralka sveta. Osvojila je že 12 naslovov na turnirjih za grand slam v ženskih dvojicah, zadnjega letos na odprtem prvenstvu ZDA, kjer je slavila skupaj z Američanko Taylor Townsend. "Zelo sem vesela, da sem nazaj tukaj v Osaki po 14. letih, prečudovito je. Hvala ker ste nas prišli podpirat, izjemna publika ste in še enkrat hvala", je ob zmagi dejala Čehinja.