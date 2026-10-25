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Siniakova s suverenim nastopom v finalu do šestega naslova WTA

Osaka, 25. 10. 2026 10.58 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA K.I.
Katerina Siniakova

Češka teniška igralka Katerina Siniakova je zmagovalka turnirja WTA 250 v Osaki. V finalu je 30-letnica, 86. igralka sveta, s 6:1 in 6:0 premagala Američanko Ashlyn Krueger, ki na svetovni lestvici zaseda 55. mesto. Za Siniakovo je to šesti naslov v posamični konkurenci na turnirjih WTA in prvi po letu 2023, ko je slavila v Nanchangu.

Katerina Siniakova je znana predvsem po uspehih v dvojicah, v katerih je trenutno prva igralka sveta. Osvojila je že 12 naslovov na turnirjih za grand slam v ženskih dvojicah, zadnjega letos na odprtem prvenstvu ZDA, kjer je slavila skupaj z Američanko Taylor Townsend. "Zelo sem vesela, da sem nazaj tukaj v Osaki po 14. letih, prečudovito je. Hvala ker ste nas prišli podpirat, izjemna publika ste in še enkrat hvala", je ob zmagi dejala Čehinja.

Katerina Siniakova
Katerina Siniakova
FOTO: Profimedia

Češka igralka je bila v finalu v Osaki izrazito boljša od osem let mlajše tekmice. Za zmago je potrebovala le 64 minut in Krueger, ki je v finalu osvojila zgolj eno igro, premagala še petič v prav toliko medsebojnih dvobojih.

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tenis Katerina Siniakova Osaka WTA šport

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