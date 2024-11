Sinner brez težav do finala proti Fritzu

Sinner bo drugič igral za lovoriko na zaključnem turnirju, potem ko je moral lani kljub zmagi v skupinskem delu v finalu priznati premoč Srbu Novaku Đokoviću.

Tudi tokrat pa mu bo nasproti mreže v finalu stal tekmec, ki ga je Italijan v skupinskem delu že premagal. V drugem krogu je bil Sinner od Fritza boljši s 6:4, 6:4.

"Res so podobne okoliščine in razplet kot lani, saj sva tudi s Taylorjem igrala v skupinskem delu. Zdaj naju čaka finale. Skušal bom igrati kar najbolje tudi jutri, možno je prav vse," je v prvem odzivu po dvoboju dejal zmagovalec OP Avstralije in OP ZDA v 2024.

Še bolj zanesljivo je 23-letni prvi lopar sveta deloval v polfinalu. Norvežan ni imel odgovora na agresivno igro Italijana, ki je prvi niz dobil ekspresno s 6:1.

V drugem je imel nekaj več dela. A ko je v peti igri prišel do prednosti odvzema servisa, se ni več ustavil. Nov "break" je sledil v sedmi igri, dvoboja pa je bilo konec po 69 minutah.