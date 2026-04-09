Sinner končal rekordno serijo ob uvrstitvi v četrtfinale turnirja v Monte Carlu

Italijan Jannik Sinner in Čeh Tomaš Machač sta se pomerila na medsebojnem četrtem dvoboju. Doslej je vse tri prejšnje dvoboje gladko dobil Sinner brez oddanega niza. Po prvem odigranem nizu je vse kazalo, da se bo tudi to srečanje končalo z gladko zmago Italijana.

Sinner je prvi niz gladko dobil z le eno dovoljeno servisno igro nasprotniku. V drugem je Čeh dvignil nivo svoje igre in Sinnerju odvzel dve servisni igri in povedel z rezultatom 5:2. Italijan se ni predal in niz pripeljal do podaljšane igre. V tej se je bolje odrezal Machač in rezultat v nizih izenačil na 1:1. V odločilnem nizu je zmagovalec "sončnega dvojčka" ponovno dvignil nivo svoje igre in dvoboj na koncu dobil z rezultatom 2:1.