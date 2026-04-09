Sinner končal rekordno serijo ob uvrstitvi v četrtfinale turnirja v Monte Carlu

Italijan Jannik Sinner in Čeh Tomaš Machač sta se pomerila na medsebojnem četrtem dvoboju. Doslej je vse tri prejšnje dvoboje gladko dobil Sinner brez oddanega niza. Po prvem odigranem nizu je vse kazalo, da se bo tudi to srečanje končalo z gladko zmago Italijana.
Sinner je prvi niz gladko dobil z le eno dovoljeno servisno igro nasprotniku. V drugem je Čeh dvignil nivo svoje igre in Sinnerju odvzel dve servisni igri in povedel z rezultatom 5:2. Italijan se ni predal in niz pripeljal do podaljšane igre. V tej se je bolje odrezal Machač in rezultat v nizih izenačil na 1:1. V odločilnem nizu je zmagovalec "sončnega dvojčka" ponovno dvignil nivo svoje igre in dvoboj na koncu dobil z rezultatom 2:1.
Z oddanim nizom je Sinner končal rekordno serijo 37 zaporednih dobljenih nizov na turnirjih ATP serije 1000. Pred njim je imel rekord Novak Đoković, ki mu je to uspelo 24-krat. Serijo dobljenih nizov je Južni Tirolec začel na lanskem mastersu v Parizu in nadaljeval na letošnjih turnirjih v Indian Wellsu in Miamiju.
"Pred tekmo sem se počutil odlično. V drugem nizu sem se malo mučil z iskanjem prave energije, ampak to se lahko zgodi," je dejal Sinner. "Poskušal sem se prebiti skozi, kar mi je tudi uspelo. Tudi ko se ne počutiš najbolje, poskušaš najti načine. Tako je bilo tudi danes in sem zadovoljen. Glavna prioriteta je zdaj okrevanje," je pred četrtfinalnim dvobojem dejal 24-letnik.
Njegov nasprotnik v četrtfinalu bo Kanadčan Felix Auger-Aliassime, ki se je tja uvrstil po predaji Casperja Ruuda v osmini finala.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.