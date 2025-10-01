Svetli način
Drugi športi

Sinner do 21. turnirske zmage

Peking, 01. 10. 2025 10.37 | Posodobljeno pred 14 dnevi

STA , M.J.
Italijan Jannik Sinner si je na turnirju ATP 500 v Pekingu priboril 21. turnirsko zmago v karieri. V finalu je v dveh nizih gladko s po 6:2 premagal Američana Learnerja Tiena. Sinner je v Pekingu slavil že leta 2023, ko je ugnal Rusa Danila Medvedjeva. Več kot eno zmago v Pekingu imata le še dva legendarna igralca. Srb Novak Đokovic je slavil šestkrat, Španec Rafael Nadal pa dvakrat.

Lani se je Jannik Sinner na Kitajskem prebil v finale, kjer pa ga je po hudem boju v treh nizih ugnal španski tekmec Carlos Alcaraz. Slednji letos na Kitajskem ni nastopal, saj je igral na turnirju v Tokiu, kjer se je zmage veselil v torek. Finale je bil zelo enostranski. Štiriindvajsetletni Sinner je hitro povedel z 2:0, kasneje pa s 5:1 in na lasten servis dobil prvi niz. V drugem je Sinner 19-letnemu Američanu Learnerju Tienu servis vzel v peti in sedmi igri ter po uri in 12 minutah dobil finale.

Preberi še Alcaraz: Sinner? Vem, da bo nekaj spremenil s prejšnje tekme

Sinner je dobil tretji turnir v sezoni. Pred tem je dobil turnirja za grand slam v Wimbledonu in Melbournu. Po današnji zmagi pa se bo boril za vnovični prevzem vodstva na lestvici ATP pred koncem sezone, saj je trenutno vodilni Alcaraz odpovedal nastop v Šanghaju. Tudi tam bo zdaj prvi nosilec turnirja Sinner.

Izid:
- finale:
Jannik Sinner (Ita/1) - Learner Tien (ZDA) 6:2, 6:2.

