Sinner do 21. turnirske zmage

Lani se je Jannik Sinner na Kitajskem prebil v finale, kjer pa ga je po hudem boju v treh nizih ugnal španski tekmec Carlos Alcaraz. Slednji letos na Kitajskem ni nastopal, saj je igral na turnirju v Tokiu, kjer se je zmage veselil v torek. Finale je bil zelo enostranski. Štiriindvajsetletni Sinner je hitro povedel z 2:0, kasneje pa s 5:1 in na lasten servis dobil prvi niz. V drugem je Sinner 19-letnemu Američanu Learnerju Tienu servis vzel v peti in sedmi igri ter po uri in 12 minutah dobil finale.