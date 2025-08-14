Svetli način
Sinner do 24. zaporedne zmage na trdih podlagah, napredovala tudi Alcaraz in Zverev

Cincinnati, 14. 08. 2025 08.11 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , M.J.
Branilec naslova Jannik Sinner je na teniškem mastersu 1000 v Cincinnatiju z nagradnim skladom 7,9 milijona evrov v osmini finala s 6:4 in 7:6 (4) premagal francoskega kvalifikanta Adriana Mannarina. To je bila štiriindvajseta zaporedna zmaga Italijana na trdi podlagi. Rojak Mannarina, Terence Atmane, ki je v glavni turnir prav tako prišel iz kvalifikacij, pa je presenetil četrtega nosilca Taylorja Fritza iz ZDA s 3:6, 7:5 in 6:3

Nastop Jannika Sinnerja proti Adrianu Mannarinu je prekinil dež za skoraj tri ure. Po prekinitvi sta igralca v drugem nizu držala svoj servis do desete igre, ko je Sinner po četrti priložnosti vendarle odvzel Francozu servis. Nato je serviral za zmago pri izidu 6:5, a se je Francoz s čudovitim povratkom in zaključno diagonalo izvlekel v podaljšano igro. V njej je naredil preveč napak, Sinner pa je nanizal tri ase, vključno z zadnjima dvema točkama za zmago po uri in 51 minutah.

Jannik Sinner
Jannik Sinner FOTO: Profimedia

Poleg prvega igralca sveta Sinnerja so se v četrtfinale uvrstili tudi drugi nosilec iz Španije Carlos Alcaraz, ki je bil boljši od Italijana Luce Nardija 6:1 in 6:4, tretji nosilec Alexander Zverev iz Nemčije ter sedmi nosilec, Danec Holger Rune. Slednji je izločil devetega postavljenega igralca Francesa Tiafoeja iz ZDA, ki je po vodstvu tekmeca zaradi poškodbe dvoboj predal.

Še eno presenečenje dneva je bil poraz Jessice Pegula v tretjem krogu in v dvoboju, ki se je začel že dan prej, a ga je prekinil dež. Američanka je izgubila proti 33-letni Poljakinji Magdi Linette, ki je zmagala s 7:6 (5), 3:6 in 6:3. Druge favoritinje so se dobro odrezale na čelu s številko ena na svetu in branilko naslova Arino Sabalenko. Belorusinja je slavila proti Španki Jessici Bouzas Maneiro s 6:1, 7:5. Poljakinja Iga Swiatek, tretja igralka sveta, je premagala Romunko Sorano Cirstea s 6:4, 6:3.

Izidi, Cincinnati, masters ATP 1000 (7.915.693 evrov):
- 3. krog:
Alexander Zverev (Nem/3) - Brandon Nakashima (ZDA) 6:4, 6:4

Ben Shelton (ZDA/5) - Roberto Bautista (Špa) 7:6 (3), 6:3;

- osmina finala:
Holger Rune (Dan/7) - Frances Tiafoe (ZDA/10) 6:4, 3;1, predaja

Jannik Sinner (Ita/1) - Adrian Mannarino (Fra) 6:4, 7:6 (4);

Felix Auger-Aliassime (Kan/23) - Benjamin Bonzi (Fra) 6:4, 6:3;

Terence Atmane (Fra) - Taylor Fritz (ZDA/4) 3:6, 7:5, 6:3;

Alexander Zverev (Nem/3) - Karen Hačanov (Rus/14) 7:5, 3:0, predaja;

Andrej Rubljev (Rua/9) - Francisco Comesana (Arg) 6:2, 6:3;

Carlos Alcaraz (Špa/2) - Luca Nardi (Ita) 6:1, 6:4;

Cincinnati, WTA 1000 (4.436.419 evrov):
- 3. krog:
Magda Linette (Pol) - Jessica Pegula (ZDA/4) 7:6 (5), 3:6, 6:3.

Veronika Kudermetova (Rus) - Clara Tauson (Dan/16) 3:6, 7:6 (4), 6:4;

- osmina finala:
Iga Swiatek (Pol/3) - Sorana Cirstea (Rom) 6:4, 6:3

Arina Sabalenka (Blr/1) - Jesica Bouzas (Špa) 6:1, 7:5;

Jelena Ribakina (Kaz/9) - Madison Keys (ZDA/6) 6:7 (3), 6:4, 6:2;

Ana Kalinskaja (Rus/28) - Jekterina Aleksandrova (Rus/12) 3:6, 7:6 (5), 6:4.

