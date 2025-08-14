Sinner do 24. zaporedne zmage na trdih podlagah, napredovala tudi Alcaraz in Zverev

Branilec naslova Jannik Sinner je na teniškem mastersu 1000 v Cincinnatiju z nagradnim skladom 7,9 milijona evrov v osmini finala s 6:4 in 7:6 (4) premagal francoskega kvalifikanta Adriana Mannarina. To je bila štiriindvajseta zaporedna zmaga Italijana na trdi podlagi. Rojak Mannarina, Terence Atmane, ki je v glavni turnir prav tako prišel iz kvalifikacij, pa je presenetil četrtega nosilca Taylorja Fritza iz ZDA s 3:6, 7:5 in 6:3

Nastop Jannika Sinnerja proti Adrianu Mannarinu je prekinil dež za skoraj tri ure. Po prekinitvi sta igralca v drugem nizu držala svoj servis do desete igre, ko je Sinner po četrti priložnosti vendarle odvzel Francozu servis. Nato je serviral za zmago pri izidu 6:5, a se je Francoz s čudovitim povratkom in zaključno diagonalo izvlekel v podaljšano igro. V njej je naredil preveč napak, Sinner pa je nanizal tri ase, vključno z zadnjima dvema točkama za zmago po uri in 51 minutah.

Jannik Sinner FOTO: Profimedia

Poleg prvega igralca sveta Sinnerja so se v četrtfinale uvrstili tudi drugi nosilec iz Španije Carlos Alcaraz, ki je bil boljši od Italijana Luce Nardija 6:1 in 6:4, tretji nosilec Alexander Zverev iz Nemčije ter sedmi nosilec, Danec Holger Rune. Slednji je izločil devetega postavljenega igralca Francesa Tiafoeja iz ZDA, ki je po vodstvu tekmeca zaradi poškodbe dvoboj predal.

