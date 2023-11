Sinner finalist zaključnega turnirja v Torinu, čaka na Đokovića ali Alcaraza

V prvem nizu je Sinner povedel 3:1 in zadržal break prednosti do konca. V drugem nizu igralca nista oddala začetnega udarca, tako da je odločitev padla šele v podaljšani igri, v odločilnem tretjem nizu pa so 27-letnemu Danilu Medvedjevu popustili živci.

Najprej je z dvojno napako oddal servis, nato je jezno vrgel lopar in se skregal z domačo publiko, za kar je dobil opomin, na koncu pa se je moral sprijazniti s tretjim porazom proti Tirolcu v zadnjih tednih. V začetku oktobra je klonil v finalu Pekinga, konec oktobra pa še v finalu Dunaja.

"Zelo težek dvoboj je bil. Na začetku je bil Danil bolje razpoložen, a sem mu nekako odvzel servis in dobil prvi niz. Nato sem zaigral bolje, predvsem v tretjem nizu sem bil sproščen in agresiven. Tudi servis mi je šel dobro od rok," je dejal Sinner in dodal: "Vse od prihoda v Torino čutim podporo publike in njeno energijo. Res noro, komaj čakam, da vidim, kako bo jutri."

Torino, zaključni turnir:

Polfinale:

Jannik Sinner (Ita/4) - Danil Medvedjev (Rus/3) 6:3, 6:7 (4), 6:1;

21.00 Novak Đoković (Srb/1) - Carlos Alcaraz (Špa/2)