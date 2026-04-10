Sinner in Alcaraz gladko do polfinala, uspešen tudi domačin Vacherot

Tretji nosilec, Nemec Alexander Zverev, se je z Brazilcem Joaom Fonsecom kar precej namučil za zmago. Na koncu je bil od njega boljši s 7:5, 6:7 (3) in 6:3.
V polfinalu Zvereva čaka drugi nosilec Jannik Sinner. Italijan si je polfinalno vstopnico zagotovil precej bolj gladko, Felixa Augerja Aliassima je ugnal s 6:3 in 6:4.
Suvereno je napredoval tudi prvi igralec sveta Carlos Alcaraz. S 6:3 in 6:0 je bil prepričljivo boljši od Kazahstanca Aleksandra Bublika.
V polfinalu bo Špančev nasprotnik domačin Valentin Vacherot, ki je s 6:4, 3:6 in 6:3 presenetljivo ugnal petega nosilca, Avstralca Alexa De Minaura.
* ATP 1000, Monte Carlo (6.309.095 evrov):
- četrtfinale:
Alexander Zverev (Nem/3) - Joao Fonseca (Bra) 7:5, 6:7 (3), 6:3;
Jannik Sinner (Ita/2) - Felix Auger Aliassime (Kan/6) 6:3, 6:4;
Carlos Alcaraz (Špa/1) - Aleksander Bublik (Kaz/8) 6:3, 6:0;
Alex De Minaur (Avs/5) - Valentin Vacherot (Mon) 4:6, 6:3, 3:6;
