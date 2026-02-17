Sinner, Alcaraz, Medvedev in Rubljov skupaj na ribolovu

Carlosa Alcaraza, Jannika Sinnerja, Danila Medvedeva in Andreja Rubljova smo navajeni spremljati na teniških igriščih, a četverica, zbrana na teniškem turnirju v Dohi, se je na povabilo organizatorjev skupaj podala na ribolov.
Tudi na morski gladini zdrave tekmovalnosti ni manjkalo. Najbolje sta se odrezala Medvedev in Sinner, ki sta prva ujela ribo, vendar je to nedolgo zatem uspelo tudi Špancu in Rusu. Tako so lahko vsi štirje po koncu ribiškega izleta ponosno pozirali s svojim ulovom.
Odprto prvenstvo Katarja je sicer že v polnem teku. Prvi nosilec Alcaraz se bo v prvem krogu prvenstva pomeril s Francozom Arthurjem Rinderknechem, branilec naslova Rubljov pa se bo udaril z Jesperjem De Jongom.
Medvedev je že v ponedeljek premagal Kitajca Šanga Junčenga in ga v šestnajstini finala čaka dvoboj s Stefanom Tsitsipasom, Sinner pa je uspešno preskočil Čeha Tomaša Mahača in se bo v sredo pomeril z Avstralcem Aleksejem Popirinom.
Turnir v Dohi se je začel v ponedeljek, finale pa bo na sporedu v nedeljo, 21. februarja.
