Drugi športi

Sinner, Alcaraz, Medvedev in Rubljov skupaj na ribolovu

Doha, 17. 02. 2026 18.46 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Sinner, Alcaraz, Medvedev in Rublev skupaj na ribolovu

Prvi štirje nosilci odprtega prvenstva Katarja Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Danil Medvedev in Andrej Rubljov so se v uvodnih dneh teniškega turnirja v Dohi skupaj odpravili na ribolov. Organizatorji so zanje pripravili posebna ribiška oblačila, njihov ribiški izlet pa je navdušil in nasmejal ljubitelje tenisa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Carlosa Alcaraza, Jannika Sinnerja, Danila Medvedeva in Andreja Rubljova smo navajeni spremljati na teniških igriščih, a četverica, zbrana na teniškem turnirju v Dohi, se je na povabilo organizatorjev skupaj podala na ribolov.

Tudi na morski gladini zdrave tekmovalnosti ni manjkalo. Najbolje sta se odrezala Medvedev in Sinner, ki sta prva ujela ribo, vendar je to nedolgo zatem uspelo tudi Špancu in Rusu. Tako so lahko vsi štirje po koncu ribiškega izleta ponosno pozirali s svojim ulovom.

Odprto prvenstvo Katarja je sicer že v polnem teku. Prvi nosilec Alcaraz se bo v prvem krogu prvenstva pomeril s Francozom Arthurjem Rinderknechem, branilec naslova Rubljov pa se bo udaril z Jesperjem De Jongom.

Medvedev je že v ponedeljek premagal Kitajca Šanga Junčenga in ga v šestnajstini finala čaka dvoboj s Stefanom Tsitsipasom, Sinner pa je uspešno preskočil Čeha Tomaša Mahača in se bo v sredo pomeril z Avstralcem Aleksejem Popirinom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Turnir v Dohi se je začel v ponedeljek, finale pa bo na sporedu v nedeljo, 21. februarja.

sinner alcaraz medvedev rubljov

