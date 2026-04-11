Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Sinner in Alcaraz za zmago v Monte Carlu

Monte Carlo, 11. 04. 2026 17.22 pred 16 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
STA
Carlos Alcaraz

Italijan Jannik Sinner in Španec Carlos Alcaraz sta finalista teniškega turnirja ATP 1000 v Monte Carlu. Drugopostavljeni Italijan je na 6,3 milijona evrov vrednem turnirju v prvem polfinalu premagal Nemca Alexandra Zvereva s 6:1 in 6:4, prvi nosilec Alcaraz pa je bil v drugem boljši od Monačana Valentina Vacherota s 6:4 in 6:4.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Jannik Sinner, trenutno drugi igralec na svetovni lestvici, se je tudi na tretjem letošnjem mastersu uvrstil v veliki finale, kar je nazadnje uspelo Srbu Novaku Đokoviću leta 2015. V polfinalnem obračunu proti Alexandru Zverevu je vseskozi prevladoval, finalni obračun si je priigral po uri in 22 minutah.

Jannik Sinner
Jannik Sinner
FOTO: Profimedia

Njegov finalni tekmec bo Carlos Alcaraz. Prvi lopar na svetu in prvi nosilec klasičnega turnirja na peščeni podlagi je prav tako zanesljivo opravil s svojim polfinalnim tekmecem iz kneževine, njegov odpor je strl po uri in 25 minutah.

Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz
FOTO: Profimedia

V nedeljo bo na sporedu prvi medsebojni dvoboj med Alcarazom in Sinnerjem to leto. Na dosedanjih 16 obračunih je desetkrat slavil Španec, šestkrat pa Italijan. Nazadnje sta se pomerila na lanskem zaključnem turnirju sezone v Torinu, kjer je Sinner zmagal s 7:6 (4) in 7:5.

Tako Sinner kot Alcaraz bosta v Monte Carlu naskakovala svojo 27. turnirsko zmago.

* ATP 1000, Monte Carlo (6.309.095 evrov):

- polfinale:

Jannik Sinner (Ita/2) - Alexander Zverev (Nem/3) 6:1, 6:4;

Carlos Alcaraz (Špa/1) - Valentin Vacherot (Mon) 6:4, 6:4.

tenis carlos alcaraz jannik sinner
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677