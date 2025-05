Sinner in Alcaraz zagotovo favorita, nihče ne ve kaj pričakovati od Đokovića

Branilec naslova v moški konkurenci je prav Carlos Alcaraz, ki je lani v finalu po petih nizih ugnal Nemca Alexandra Zvereva, v polfinalu pa je bil prav tako po petih nizih boljši prav od Jannika Sinnerja.

Italijan na drugi turnir velike četverice v sezoni prihaja kot številka ena lestvice ATP, čeprav je bil tri mesece suspendiran zaradi pozitivnega dopinškega testa na vzorec, odvzet marca lani.

Triindvajsetletni Sinner je na začetku leta osvojil OP Avstralije in se dokopal do tretjega grand slama v karieri. Lov na četrtega in prvega na pesku mu bo skušal v prvi vrsti preprečiti Alcaraz, ki bo sam naskakoval peti grand slam, drugega na pariškem pesku.

Alcaraz je lani osvojil dvojček Roland Garros-Wimbledon, na kasnejših olimpijskih igrah pa si je v Parizu okoli vratu obesil srebrno kolajno. Zadnji veliki naslov, ki mu je v karieri manjkal, je takrat v bogat življenjepis dodal Novak Đoković.