Sinner in Gauff zanesljivo, 16-letna Andrejeva nadigrala Jabeur

Jannik Sinner, četrti nosilec turnirja, je v drugem krogu v treh nizih (vsi 6:2) hitro premagal nizozemskega kvalifikanta Jesperja de Jonga po uri in 43 minutah dvoboja. V naslednjem krogu ga čaka 26. nosilec, Argentinec Sebastian Baez. Napredoval je tudi domači as in 10. nosilec Alex de Minaur. Slednji je s 6:3, 6:0 in 6:3 brez težav odpravil Italijana Mattea Arnaldija. Srbski zvezdnik in prvi igralec sveta Novak Đoković bo lov na 25. naslov za grand slam danes nadaljeval proti Avstralcu Alexeiju Popyrinu, 43. igralcu sveta. Dvoboj drugega kroga danes čaka tudi petega nosilca, Rusa Andreja Rubljova, ter sedmega nosilca in lanskega finalista, Grka Stefanosa Cicipasa.

Četrta nosilka v ženski konkurenci Coco Gauff je tokrat s 7:6 (2) in 6:2 premagala rojakinjo Caroline Dolehide. Nekoliko presenetljivo je izpadla Jabeur, šesto nosilko je zaustavila mlada Mira Andrejeva. Ta je bila gladko boljša s 6:0, 6:2 po 54 minutah igre. "Verjetno je bila to moja najboljša tekma v življenju. V prvem nizu nisem pričakovala, da bom igrala tako dobro. Tudi drugi niz ni bil slab, tako da zame je to bila neverjetna tekma," je po dvoboju dejala Andrejeva, učenka, ki je lani v Wimbledonu kot kvalifikantka že prišla do četrtega kroga.