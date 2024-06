Sinner in Swiatek brez težav čez tretji krog, izpad Rubljova

Sinner v uvodnih treh nastopih še ni izgubil niza in je na dobri poti, da se prvič v karieri zavihti na prvo mesto lestvice ATP. Po dveh urah in 27 minutah igre je izločil Rusa Pavla Kotova s trikrat 6:4. V osmini finala ga čaka boljši iz dvoboja Corentin Moutet - Sebastian Ofner .

Poljakinja Swiatek je imela po izjemno napetem in dramatičnem dvoboju v drugem krogu proti nekdanji prvi dami sveta Japonki Naomi Osaka, ki je imela v tretjem nizu vodstvo s 4:1 in zaključno žogo, tokrat precej lažje delo. Čehinjo Mario Bouzkovo je premagala po uri in 33 minutah igre s 6:4 in 6:2.