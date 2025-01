Sinner in Swiatkova po zmagah morala odgovarjati na neprijetna vprašanja

Teniška zvezdnika Jannik Sinner in Iga Swiatek sta na peti celini v središču pozornosti, a ne le zaradi njunih predstav na igrišču. Prvega nosilca in druge nosilke na odprtem prvenstvu Avstralije to ni zmotilo in sta se v Melbournu gladko prebila v drugi krog. Prav tako tretja nosilka, Američanka Coco Gauff.

Ne glede na debato o njunih pozitivnih dopinških testih sta teniška zvezdnika Jannik Sinner in Iga Swiatek uspešno začela OP Avstralije. Italijanski branilec naslova je v ne lahkem uvodnem dvoboju proti Čilencu Nicolasu Jarryju pokazal močne živce in slavil zmago s 7:6 (2), 7:6 (5) in 6:1. "Tokrat je bilo tesno, saj bi v prvih nizih lahko šlo v obe smeri," je dejal Sinner, ki poraza ni okusil vse od oktobra, ko je v finalu Pekinga izgubil proti Carlosu Alcarazu. Druga igralka sveta Poljakinja Iga Swiatek, ki sme nastopiti v Melbournu po prestani dopinški kazni, je s 6:3 in 6:4 slavila proti Čehinji Katerini Siniakovi. "Ni bilo lahko, a vesela sem, da sem šla naprej," je dejala Swiatkova, ki bo v naslednjem krogu izzvala Slovakinjo Rebecco Sramkovo (49. na svetu), ki je premagala Američanko Katie Volynets s 3:6, 6:2, 6:2.

Jannik Sinner je v uvodnem krogu letošnjega OP Avstralije premagal neugodnega Čilenca Nicolasa Jarryja. FOTO: Profimedia icon-expand

Swiatkova je bila avgusta pozitivna na zdravilo za srce trimetazidin. Preiskovalci so ocenili, da gre za neresen primer, in Poljakinji izrekli prepoved nastopanja za mesec dni. Sinnerju pa še vedno grozi prepoved. Mednarodno športno razsodišče (Cas) je sojenje razpisalo za 16. in 17. april, potem ko je Svetovna protidopinška agencija Wada ugovarjala oprostilni sodbi teniški agenciji za integriteto Itia. Wada za Sinnerja zahteva eno- do dveletno prepoved igranja. Sinner je bil marca dvakrat pozitiven na prepovedan anabolični steroid klostebol. Suspenza ni prejel, ker po mnenju pristojne agencije Itie ni bilo mogoče dokazati naklepne krivde ali malomarnosti. "Ničesar nisem naredil narobe. Zato sem še vedno tukaj. Zato še vedno igram," je malo pred začetkom turnirja povedal branilec naslova Sinner, ki je krivdo za pozitiven test pripisal fizioterapevtu in njegovi malomarnosti glede uporabe rokavic.

Poljska teniška zvezdnica Iga Swiatek je za uvrstitev v 2. krog OP Avstralije preskočila češko oviro Katerino Siniakovo. FOTO: AP icon-expand

Sinner in Swiatkova sta prejela podporo nekdanjega legendarnega teniškega igralca Borisa Beckerja, ki je na Eurosportu kritiziral izjave nekaterih drugih teniških igralcev o njunih primerih. "Če to komentirajo igralci, ki tega niso preverili, se mi zdi nagnusno," je dejal šestkratni zmagovalec turnirjev za grand slam: "O kolegih na igrišču se takih izjav ne daje." Avstralski teniški zvezdnik Nick Kyrgios je namreč pozitivne vzorce Sinnerja in Swiatkove opisal kot nagnusne za ta šport. Med moškimi je že dan prej napredoval tudi drugi nosilec Nemec Alexander Zverev, tretjega nosilca Španca Carlosa Alcaraza pa dvoboj uvodnega kroga še čaka. Za prvo presenečenje med moškimi je poskrbel Grk Stefanos Cicipas, finalist v Melbournu leta 2023, ki je obstal v prvem krogu.

Cicipasa je zaustavil 20-letni Američan Alex Michelsen, 42. na svetovni lestvici, ki je zmagal po štirih nizih s 7:5, 6:3, 2:6 in 6:4. "Skušal sem samo ostati super zbran, vedel sem, da bo to bitka do konca," je dejal Američan, ki je dosegel svojo prvo zmago nad igralcem iz prve dvajseterice na grand slamih. Med ženskami je brez težav napredovala tudi tretja nosilka Coco Gauff. Tretja igralka sveta je v ameriškem dvoboju dvakrat s po 6:3 ugnala Sofio Kenin (74. na lestvici WTA), zmagovalko turnirja leta 2020. Po uspešnem začetku se bo Gauffova v drugem krogu pomerila z Britanko Jodie Burrage (173.), ki je v dveh nizih s 6:2, 6:4 odpravila francosko kvalifikantko Leolio Jeanjean. Že v nedeljo sta si napredovanje zagotovili dvakratna branilka naslova Arina Sabalenka in lanska finalistka Zheng Qinwen (5.), tako da so bile vse članice prve peterke na svetu za zdaj uspešne, le četrto nosilko Italijanko Jasmine Paolini še čaka dvoboj prvega kroga.

