Sinner in Zverev se bosta srečala v finalu

Dunaj, 25. 10. 2025 18.51 | Posodobljeno pred 2 urama

STA
V finalu teniškega turnirja ATP 500 na Dunaju bosta igrala najvišjepostavljena igralca. Jannik Sinner je bil v polfinalu s 6:3, 6:4 boljši od Avstralca Alexa De Minaurja, italijanski finale pa je preprečil Nemec Alexander Zverev, ki je v drugem polfinalu ugnal Lorenza Musettija s 6:4 in 7:5.

Jannik Sinner
Jannik Sinner FOTO: Profimedia

Prvi nosilec 2,7 milijona evrov vrednega turnirja Jannik Sinner je vpisal dvajseto zaporedno zmago v dvoranah in se bo v 31. finalu potegoval za četrti naslov letos oziroma 22. v karieri.

Alex De Minaur je izgubil vseh dvanajst dvobojev proti Sinnerju. Tokrat mu je moral roko stisniti že po uri in pol igre.

Alexander Zverev
Alexander Zverev FOTO: Profimedia

Tudi drugi polfinale je bil odločen po dveh nizih. Alexander Zverev, ki v medsebojnih dvobojih s Sinnerjem vodi s 4:3, bo igral jubilejni štirideseti finale ATP in napadal 25. zmago.

* Dunaj, ATP 500 (2.736.875 evrov):

- polfinale:

Jannik Sinner (Ita/1) - Alex De Minaur (Avs/3) 6:3, 6:4;

Alexander Zverev (Nem/2) - Lorenzo Musetti (Ita/4) 6:4, 7:5.

tenis alexander zverev jannik sinner
