Sinner in Zverev se bosta srečala v finalu

V finalu teniškega turnirja ATP 500 na Dunaju bosta igrala najvišjepostavljena igralca. Jannik Sinner je bil v polfinalu s 6:3, 6:4 boljši od Avstralca Alexa De Minaurja, italijanski finale pa je preprečil Nemec Alexander Zverev, ki je v drugem polfinalu ugnal Lorenza Musettija s 6:4 in 7:5.