Sinner in Zverev se bosta srečala v finalu

Prvi nosilec 2,7 milijona evrov vrednega turnirja Jannik Sinner je vpisal dvajseto zaporedno zmago v dvoranah in se bo v 31. finalu potegoval za četrti naslov letos oziroma 22. v karieri.
Alex De Minaur je izgubil vseh dvanajst dvobojev proti Sinnerju. Tokrat mu je moral roko stisniti že po uri in pol igre.
Tudi drugi polfinale je bil odločen po dveh nizih. Alexander Zverev, ki v medsebojnih dvobojih s Sinnerjem vodi s 4:3, bo igral jubilejni štirideseti finale ATP in napadal 25. zmago.
* Dunaj, ATP 500 (2.736.875 evrov):
- polfinale:
Jannik Sinner (Ita/1) - Alex De Minaur (Avs/3) 6:3, 6:4;
Alexander Zverev (Nem/2) - Lorenzo Musetti (Ita/4) 6:4, 7:5.
