Sinner je mojster podaljšanih iger: 'To je bil visok nivo igranja'

Vodilni igralec svetovne teniške jakostne lestvice Jannik Sinner je imel vrsto težav in obilo sreče v drugem krogu teniškega turnirja v Wimbledonu. Prvi nosilec je šele po treh urah in 42 minutah ugnal svojega italijanskega rojaka Mattea Berrettinija s 7:6 (3), 7:6 (4), 2:6 in 7:6 (4).