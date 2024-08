Sinner si lahko oddahne, v New Yorku bo lahko igral

Jannik Sinner je bil na klostebol pozitiven dvakrat. Najprej med turnirjem v Indian Wellsu, nato pa še na drugem testiranju osem dni pozneje. Italijan se je na rezultat testiranja takoj pritožil, zato so mu dovolili, da nadaljuje z nastopanjem.

Mednarodna teniška agencija za integriteto (ITIA) je nato opravila neodvisno preiskavo in prišla do ugotovitve, da je Sinner klostebol v zelo majhnih količinah nevede zaužil s pomočjo svojega fizioterapevta.

Slednji naj bi za celjenje rane na svoji roki uporabljal v Italiji prosto dostopni sprej, v katerem je bil klostebol, ki je kasneje prišel v Sinnerjev organizem prek fizičnega stika – masaže. ITIA je sprejela Italijanovo razlago in pojasnila, da okužba ni bila namerna.

"To zahtevno in zelo nesrečno situacijo bom skušal čim prej pozabiti," je Sinner zapisal v uradni izjavi za javnost. "Še naprej bom počel vse v svoji moči, da bom izpolnjeval vse zahteve antidopinškega programa ITIA," je dodal teniški igralec, ki bo na zadnjem grand slamu sezone v New Yorku nastopal v vlogi prvega nosilca.

Klostebol sicer pogosto najdemo v izdelkih za zdravljenje oteklin in draženja. Je na seznamu prepovedanih snovi svetovne protidopinške agencije.