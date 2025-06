Sinner kljub porazu v Parizu povečal prednost na vrhu

Carlos Alcaraz in Jannik Sinner

Nor zgodovinski finale v Parizu: Alcaraz po preobratu ubranil naslov

Pri 38 letih se je Srb, ki v polfinalu kljub zelo močnemu boju ni mogel odvzeti Sinnerju niti enega niza, povzpel za eno mesto in je po novem peti, a vseeno ostaja za Jackom Draperjem . Britanec se je po porazu v osmini finala povzpel za eno mesto, četrto na svetu je njegov rekordni dosežek kariere.

Četrti polfinalist Lorenzo Musetti, ki je bil prisiljen zaradi poškodbe odstopiti proti Alcarazu v četrtem nizu, nadaljuje svoj vzpon. Italijan je prvič v karieri pri 23 letih prišel do šestega mesta na svetovni lestvici.

Največji padec v "top 10" je doživel Američan Taylor Fritz, ki je izpadel že v prvem krogu. Fritz je nazadoval za tri mesta in je po novem, sedmi. Njegov rojak Tommy Paul, ki ga je Alcaraz izločil v četrtfinalu, se je povzpel na osmo mesto, kar je njegova najboljša uvrstitev.

Norvežan Casper Ruud, dvakratni finalist (2022 in 2023) in lani polfinalist OP Francije, je po porazu v drugem krogu letos padel za osem mest in je 16. igralec sveta. Slovencev ni blizu najboljših. Edini med prvo petstoterico je Bor Artnak na 477. mestu.