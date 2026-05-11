Sinner le še zmago za rekordom Đokovića

Jannik Sinner je v 67 minutah s 6:2, 6:0 premagal Avstralca Alexeia Popyrina in vpisal 30. zmago v nizu. S tem je prehitel Švicarja Rogerja Federerja, rekord Novaka Đokovića pa lahko izenači čez dva dni, ko se bo meril z rojakom Andreom Pellegrinom.
Sinner je osvojil zadnjih pet mastersov 1000 (Pariz 2025 in letos Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid) in lahko postane prvi domači zmagovalec turnirja v Foro Italico po Adrianu Panattu (1976) ter hkrati drugi v zgodovini tenisa ob Đokoviću z naslovi na vseh devetih mastersih.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.