Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Sinner le še zmago za rekordom Đokovića

Rim, 11. 05. 2026 18.29 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Jannik Sinner

Prvi igralec sveta Italijan Jannik Sinner se je suvereno uvrstil v osmino finala teniškega mastersa v Rimu in je le še zmago oddaljen od rekorda Srba Novaka Đokovića po zaporednih zmagah na turnirjih serije masters.

Jannik Sinner je v 67 minutah s 6:2, 6:0 premagal Avstralca Alexeia Popyrina in vpisal 30. zmago v nizu. S tem je prehitel Švicarja Rogerja Federerja, rekord Novaka Đokovića pa lahko izenači čez dva dni, ko se bo meril z rojakom Andreom Pellegrinom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sinner je osvojil zadnjih pet mastersov 1000 (Pariz 2025 in letos Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid) in lahko postane prvi domači zmagovalec turnirja v Foro Italico po Adrianu Panattu (1976) ter hkrati drugi v zgodovini tenisa ob Đokoviću z naslovi na vseh devetih mastersih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
tenis jannik sinner novak đoković

Odločitev je padla: Anžič končno na reprezentančnem seznamu

24ur.com Sinner še zmago oddaljen od prvega mesta
24ur.com Še Đoković in Sinner v polfinalu Roland Garrosa
24ur.com Sinner z zmago na mastersu v Miamiju vse bližje Alcarazu
24ur.com Jannik Sinner je brez težav domov poslal velikega Novaka Đokovića
24ur.com Đoković znova nedotakljiv, ambiciozni Sinner je proti Srbu bil le statist
24ur.com Obračun titanov Sinnerja in Đokovića v Šanghaju dobil Italijan
24ur.com Jannik Sinner podrl rekord Novaka Đokovića
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Z eno samo objavo pokazala, da je na las podobna pokojni mami
To je Ronaldo povedal o svoji mami in Georgini
To je Ronaldo povedal o svoji mami in Georgini
Slavni pevec ganil s sporočilom za svojo lepo ženo
Slavni pevec ganil s sporočilom za svojo lepo ženo
Nina Osenar Kontrec je razkrila skrivnost svojih staršev
Nina Osenar Kontrec je razkrila skrivnost svojih staršev
zadovoljna
Portal
Tako je videti Nušino življenje v Dubaju
Japonski zeleni čaj: novi hit napitek, ki osvaja svet
Japonski zeleni čaj: novi hit napitek, ki osvaja svet
Balerinke, ki bodo največji modni hit letošnje pomladi
Balerinke, ki bodo največji modni hit letošnje pomladi
Ronaldova Georgina v poročni obleki osupnila svet
Ronaldova Georgina v poročni obleki osupnila svet
vizita
Portal
Tiha epidemija sodobnega časa, ki ne boli, a ogroža milijone
Prepoznavanje bolezni ščitnice: zgodnji znaki hormonskega neravnovesja
Prepoznavanje bolezni ščitnice: zgodnji znaki hormonskega neravnovesja
Najboljši jutranji napitek, če si želite boljšo prebavo in obilico antioksidantov
Najboljši jutranji napitek, če si želite boljšo prebavo in obilico antioksidantov
Kaj morate vedeti o hantavirusih, ki jih prenašajo glodavci
Kaj morate vedeti o hantavirusih, ki jih prenašajo glodavci
cekin
Portal
Z eno frizuro zasluži več, kot vi v enem letu: frizer Kim Kardashian razkril cene
Slovenci izgubljamo ure za birokracijo – kako si jih lahko vzamemo nazaj
Slovenci izgubljamo ure za birokracijo – kako si jih lahko vzamemo nazaj
Hrvaški minister domačinom: Znižajte cene za dobro sezono
Hrvaški minister domačinom: Znižajte cene za dobro sezono
Evropa ima novo prestolnico bogastva – in ni v Londonu ali Parizu
Evropa ima novo prestolnico bogastva – in ni v Londonu ali Parizu
moskisvet
Portal
Pozor: Policija po vsej Sloveniji zaostruje nadzor nad kolesarji
Drzna izbira manekenke: Pretesen korzet skoraj razkril preveč
Drzna izbira manekenke: Pretesen korzet skoraj razkril preveč
To so najbolj umazana mesta na letalu: strokovnjaki opozarjajo, česa se med letom raje ne dotikajte
To so najbolj umazana mesta na letalu: strokovnjaki opozarjajo, česa se med letom raje ne dotikajte
Umrl je zvezdnik iz Vojne zvezd: Pustil je močan pečat
Umrl je zvezdnik iz Vojne zvezd: Pustil je močan pečat
dominvrt
Portal
Vrtni trendi 2026: kako svoj vrt osvežiti brez popolne prenove
Zaradi svojega labradorca sta ustvarila eno najbolj prepoznavnih pasjih znamk pri nas
Zaradi svojega labradorca sta ustvarila eno najbolj prepoznavnih pasjih znamk pri nas
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
Delovna akcija: Popolna prenova doma družine Hribar
Delovna akcija: Popolna prenova doma družine Hribar
okusno
Portal
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
Pozabite na dolgočasno meso: te 4 marinade naredijo razliko
Pozabite na dolgočasno meso: te 4 marinade naredijo razliko
Božanski kremni krompir s sirom in čebulo, ki je obnorel TikTok
Božanski kremni krompir s sirom in čebulo, ki je obnorel TikTok
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
voyo
Portal
Resnična zgodba Harryja Hafta
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699