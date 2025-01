Sinner melje naprej, Svitolina po stopinjah moža Monfilsa

Italijan Jannik Sinner si je četrto leto zaporedoma rezerviral vstopnico za četrti krog prvega teniškega turnirja za veliki slam v sezoni. Prvi nosilec in branilec naslova je na poti do zmage s 6:3, 6:4, 6:2 nad nepostavljenim Američanom Marcosom Gironom v dveh urah in eni minuti pokazal tipično izjemno dobro predstavo.