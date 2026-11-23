Odprto prvenstvo Avstralije je na sporedu sredi januarja v Melbournu, Jannik Sinner pa je tam dvakrat slavil (2024, 2025). Toda težavam z zatekanjem kolena ni videti konca. Sinner se je tako odločil za nov posvet pri kirurgu Lasseju Lempainenu, strokovnjaku, s katerim se je pred kratkim srečal tudi v Milanu, je poročala Gazzetta dello Sport.

V kolikor bi moral operirati koleno, bi se čas okrevanja podaljšal še najmanj za tri mesece, s tem pa bi moral izpustiti začetek naslednje sezone. Italijan je nameraval ponovno zaigrati na bogatem ekshibicijskem turnirju v Savdski Arabiji konec decembra. V primeru operacije bi se lahko Sinner vrnil šele za začetek peščene sezone, poroča Adnkronos.