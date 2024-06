Sinner naprej, Wawrinka in Gasquet odigrala zadnji pariški dvoboj

OGLAS

Za 37-letnega Francoza Richarda Gasqueta je bil to 21. in morda zadnji nastop na pariškem pesku. Njegov najboljši dosežek na domačem grand slamu je četrtfinalni nastop leta 2016. Kljub navideznim fizičnim težavam se je Jannik Sinner zbral in dvoboj dokončal z zmago brez izgubljenega niza. Sinner je zdaj štiri zmage oddaljen od premiernega prevzema številke 1 na vrhu svetovne jakostne lestvice ATP. Če bo prišel do finala ali če trenutno prvemu igralcu Novaku Đokoviću ne bo uspelo priti do finala, bo Sinner po koncu Roland Garrosa postal prvi Italijan na položaju prvega igralca sveta.

Stan Wawrinka FOTO: AP icon-expand

Za nadaljevanje zmagovitega niza na letošnjih turnirjih za grand slam se bo drugi teniški igralec sveta in aktualni zmagovalec odprtega prvenstva Avstralije pomeril proti Rusu Pavlu Kotovu. Ta se je prvič na turnirjih najvišje ravni prebil v tretji krog s težko priborjeno zmago s 7:6 (5), 6:4, 1:6, 7:6 (5) nad švicarskim veteranom in trikratnim zmagovalcem turnirjev za grand slam Stanom Wawrinko. Za 39-letnega zmagovalca Roland Garrosa iz Švice, ki je na OP Francije slavil leta 2015, je težko napovedati vrnitev na igrišča Roland Garrosa čez leto dni. Solzne oči in način, kako je zapustil igrišče stadiona Suzanne Lenglen, so dali slutiti, da je bil to njegov najverjetneje zadnji pariški nastop.

V sredo je bilo na Roland Garrosu odigranih le devet dvobojev, štirje v konkurenci posameznic in pet v konkurenci posameznikov, in sicer na dveh glavnih stadionih, ki sta opremljena s premično streho, tako da je na njih mogoče igrati tudi, ko nebo nad Parizom prekrijejo dežni oblaki. Med igralkami, ki so šle na igrišče, je bila tudi slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek. Tekmovalka iz Slovenskih Konjic pa tudi letos ne bo ponovila uspeha iz leta 2021, ko se je uvrstila v polfinale odprtega prvenstva Francije v Parizu. Letos se je njena pot končala v drugem krogu, potem ko jo je s 6:3 in 6:4 izločila tretja igralka sveta, Američanka Coco Gauff.

Tamara Zidanšek FOTO: AP icon-expand