Sinner o dopinški kazni: Bilo je zelo težko, nisem se povsem strinjal s prepovedjo

"Ko sem izvedel za prepoved v Dohi, sem se počutil krhkega. Toda ljudje okoli mene so mi pomagali, da sem se znova postavil na noge. A vseeno je bilo zelo težko," je Jannik Sinner povedal za Sky Italia.

"Nisem se povsem strinjal s prepovedjo in kompromisom. Na koncu moraš izbrati manjše zlo od dveh, četudi je to, kar preživljam, nekoliko nepošteno. Lahko bi bilo še hujše in bi se soočal s še večjo krivico," je dejal 23-letnik iz San Candida oziroma Innichena na Južnem Tirolskem, ki trenutno živi v Monaku.

Sinner je bil marca 2024 pozitiven na anabolično sredstvo klostebol. Sankcijam se je izognil, potem ko je trdil, da je snov pomotoma prišla v njegovo telo prek izdelka brez recepta, ki ga je njegov fizioterapevt uporabil za zdravljenje majhne rane na roki.

Svetovna protidopinška agencija (Wada) se je pritožila na prvotno odločitev Mednarodne agencije za teniško integriteto (Itia) pri športnem razsodišču (Cas) in zahtevala dveletno prepoved igranja.