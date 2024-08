Sinner po več kot treh urah hude borbe strl Zvereva

"To je bil zahteven in razburljiv dvoboj, v njem ni manjkalo napetosti. Zelo sem zadovoljen s svojo predstavo in vesel, da sem se prebil v finale," je po več kot tri ure dolgem obračunu dejal Jannik Sinner, ki je v petek praznoval 23. rojstni dan.

Prvi igralec na svetu na jakostni lestvici ATP iz Južne Tirolske bo v noči na torek naskakoval 15. turnirsko zmago, na nasprotni strani mreže pa mu bo stal tri leta starejši Frances Tiafoe, ki se je prvič v svoji karieri prebil v finale turnirja serija masters. V odločilnem tretjem nizu je že kazalo na njegov poraz, a je nadoknadil zaostanek 2:5 in v podaljšani igri ukanil Danca. "Na igrišču je bilo noro, še posebej v zadnjem nizu," je po zmagi dejal Američan, ki je doslej slavil na treh turnirjih ATP.