Sinner po odmevni zmagi v Torontu: To je potrditev, da delamo prave stvari

Enaindvajsetletni Italijan je tako v Torontu prišel do osme turnirske zmage in druge letos po naslovu v Montpellieru. Pred tem je dvakrat slavil v Sofiji in po enkrat v Melbournu, Washingtonu, Antwerpnu in Umagu.

"Ta zmaga mi res veliko pomeni. To je odličen uspeh," je dejal Jannik Sinner, ko je postal drugi Italijan po Fabiu Fogniniju z zmago na mastersih 1000.