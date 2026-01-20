Naslovnica
Sinner po predaji Gastona napredoval v drugi krog

Melbourne, 20. 01. 2026 13.56

Avtor:
A.V. STA
Jannik Sinner

Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner se je ekspresno uvrstil v drugi krog odprtega prvenstva Avstralije. Lanski zmagovalec turnirja za grand slam v Melbournu je zanesljivo dobil uvodna dva niza proti Francozu Hugu Gastonu s 6:2 in 6:1, po 68 minutah igre pa je Francoz predal dvoboj zaradi poškodbe.

Štiriindvajsetletni Južni Tirolec je v letih 2024 in 2025 v deželi tam spodaj osvojil enega od štirih turnirjev za grand slam. Predlani je slavil tudi na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku, lani pa v Wimbledonu. V Melbourne je prišel kot eden od glavnih favoritov za končno zmago, po mnenju številnih teniških poznavalcev mu račune lahko prekriža le Španec Carlos Alcaraz, trenutno prvi igralec na jakostni lestvici ATP, ki pa se doslej v Melbournu ni prebil dlje od četrtfinala.

"Zelo sem vesel, da sem se uvrstil v naslednji krog v mestu, ki mi je še posebej v srcu. Nisem pa vesel načina, kako sem dobil dvoboj," je po zmagi dejal Sinner, ki ga v drugem krogu čaka zmagovalec avstralsko-hrvaškega obračuna James Duckworth - Dino Prižmić.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Poleg Italijana se je v drugi krog prebila tudi lanska zmagovalka Madison Keys po zmagi nad Ukrajinko Oleksandro Olijnikovo s 7:6 (6) in 6:1. Tridesetletna Američanka je priznala, da je bila v začetku svojega uvodnega dvoboja zelo nemirna in zadržana. Uvodne štiri igre na osrednjem igrišču Rod Lever je izgubila, nato pa se je le zbrala in našla način, da stre odpor pet let mlajše tekmice iz Kijeva, sicer 92. igralke na jakostni lestvici WTA.

Keys je pred letom dni v velikem finalu slovitega turnirja v deželi tam spodaj ugnala vodilno Belorusinjo Arino Sabalenko ter osvojila svoj prvi naslov na turnirjih za grand slam. V nadaljevanju lanske sezone nato ni več osvojila nobenega turnirja, letošnjo sezono pa je slabo odprla, saj je izpadla po četrtfinalnih obračunih v Brisbanu in Adelaideu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Na začetku sem igrala preveč zadržano in nisem imela nobene samozavesti. V nadaljevanju sem le našla boljše občutke na igrišču in se prebila v naslednji krog, kar je v tem trenutku tudi najbolj pomembno," je po uvodni zmagi med drugim dejala branilka naslova, ki se bo v naslednjem krogu pomerila z rojakinjo Ashlyn Krueger. Ta je bila na svojem prvem dvoboju boljša od Čehinje Sare Bejlek s 6:3 in 6:3.

V ženskem delu tekmovanja je petopostavljena Kazahstanka Jelena Ribakina ugnala zadnjo Slovenko v Melbournu med posameznicami Kajo Juvan s 6:4 in 6:3. V ponedeljek se je poslovila Veronika Erjavec po porazu proti Poljakinji Magdaleni Frech z 1:6 in 1:6. V kvalifikacijah je od Slovenk igrala tudi Tamara Zidanšek, vendar je po uvodnih dveh zmagah obstala na zadnji oviri.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Danes sta se poslovili še dve nosilki. Od Kanadčanke Leylah Fernandez, sicer 22. nosilke, je bila boljša Indonezijka Janice Tjen s 6:2 in 7:6 (1), Avstralko Mayo Joint, 30. nosilko, pa je presenetila Čehinja Tereza Valentova in slavila s 6:4 in 6:4.

V moškem delu tekmovanja so v drugi krog napredovali Italijan Lorenzo Musetti, Američan Ben Shelton in Rus Karen Hačanov. Petopostavljeni Italijan je bil v dvoboju proti Belgijcu Raphaelu Collignonu kar v težavah, pri vodstvu 2:1 v nizih pa je Belgijec predal dvoboj.

Osmopostavljeni Shelton je ugnal Francoza Uga Humberta s 6:3, 7:6 (2) in 7:6 (5), Hačanov, sicer 15. nosilec, pa je bil šele po petih nizih boljši od Američana Alexa Michelsena s 4:6, 6:4, 6:3, 5:7 in 6:3. Napredoval je tudi Američan Taylor Fritz, deveti nosilec je bil boljši od Francoza Valentina Royerja s 7:6 (5), 5:7, 6:1 in 6:3.

Izidi:

- Melbourne, OP Avstralije (64,4 milijona evrov):

- moški:

- 1. krog:

Luciano Darderi (Ita/22) - Cristian Garin (Čil) 7:6 (5), 7:5, 7:6 (3);

Lorenzo Sonego (Ita) - Carlos Taberner (Špa) 6:4, 6:0, 6:3;

Lorenzo Musetti (Ita/5) - Raphael Collignon (Bel) 4:6, 7:6 (3), 7:5, 3:2 - predaja;

Ethan Quinn (ZDA) - Tallon Griekspoor (Niz/23) 6:2, 6:3, 6:2;

Sebastian Baez (Arg) - Giovanni Mpetshi Perricard (Fra) 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 6:3;

Ben Shelton (ZDA/8) - Ugo Humbert (Fra) 6:3, 7:6 (2), 7:6 (5);

Eliot Spizzirri (ZDA) - Joao Fonseca (Bra/28) 6:4, 2:6, 6:1, 6:2;

Yibing Wu (Kit) - Luca Nardi (Ita) 7:5, 4:6, 6:4, 6:2;

Dane Sweeny (Avs) - Gael Monfils (Fra) 6:7 (3), 7:5, 6:4, 7:5;

Rafael Jodar (Špa) - Rei Sakamoto (Jap) 7:6 (6), 6:1, 5:7, 4:6, 6:3;

Vit Kopriva (Češ) - Lennard Struff Jan (Nem) 4:6, 6:2, 2:6, 6:3, 6:1;

Taylor Fritz (ZDA/9) - Valentin Royer (Fra) 7:6 (5), 5:7, 6:1, 6:3;

Jannik Sinner (Ita/2) - Hugo Gaston (Fra) 6:2, 6:1 - predaja;
 

- ženske:

- 1. krog:

Jelena Ribakina (Kaz/5) - Kaja Juvan (Slo) 6:4, 6:3;

Ashlyn Krueger (ZDA) - Sara Bejlek (Češ) 6:3, 6:3;

Katerina Siniakova (Češ) - Panna Udvardy (Mad) 6:1, 6:2;

Taylah Preston (Avs) - Shuai Zhang (Kit) 6:3, 2:6, 6:3;

Tereza Valentova (Češ) - Maya Joint (Avs/30) 6:4, 6:4;

Varvara Gracheva (Fra) - Viktorija Golubic (Švi) 6:1, 2:6, 6:1;

Janice Tjen (Ind) - Leylah Fernandez (Kan/22) 6:2, 7:6 (1);

Madison Keys (ZDA/9) - Oleksandra Olijnikova (Ukr) 7:6 (6), 6:1;

Julia Grabher (Avt) - Elisabetta Cocciaretto (Ita) 7:5, 2:6, 6:4;

Xinyu Wang (Kit) - Anhelina Kalinina (Ukr) 6:3, 6:3;

Karolina Pliškova (Češ) - Sloane Stephens (ZDA) 7:6 (7), 6:2;

Linda Fruhvirtova (Češ) - Lulu Sun (NZl) 6:3, 7:5;

Ana Kalinskaja (Rus/31) - Sonay Kartal (VBr) 7:6 (3), 6:1;

Sorana Cirstea (Rom) - Eva Lys (Nem) 3:6, 6:4, 6:3;

Jelena Ostapenko (Lat/24) - Rebecca Sramkova (Slk) 6:4, 6:4;

Belinda Bencic (Švi/10) - Katie Boulter (VBr) 6:0, 7:5.

