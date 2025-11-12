Svetli način
Drugi športi

Sinner po zmagi proti Zverevu s prvega mesta v polfinale

Torino, 12. 11. 2025 22.29 | Posodobljeno pred eno minuto

Italijanski teniški as Jannik Sinner si je z zmago proti Alexandru Zverevu že zagotovil prvo mesto v skupini Björna Borga na zaključnem turnirju v Torinu. Pred domačimi gledalci je v večernem sporedu Zvereva ugnal s 6:4, 6:3. Že popoldne je Felix Auger-Aliassime po tesnem dvoboju premagal Bena Sheltona.

Jannik Sinner, branilec naslova v Torinu, je še petič zapovrstjo premagal Alexandra Zvereva in v medsebojnih obračunih povedel s 6:4. Letos je bil boljši štirikrat, najprej v finalu OP Avstralije, nato pa še trikrat v zadnjih 17 dneh po finalu Dunaja in polfinalu Pariza.

Alexander Zverev
Alexander Zverev FOTO: AP

Drugi igralec sveta je dvoboj začel malce bolj medlo in takoj ponudil dve priložnosti za odvzem servisa. Teh Zverev ni izkoristil, nato pa je Italijan postal precej bolj zanesljiv pri servisu. Tudi Nemec ni slabo serviral, saj je v prvih štirih igrah na lasten začetni udarec oddal vsega štiri igre. V deseti igri pa je Italijan ob kombinaciji napadalne igre ter podpore domačega občinstva ustvaril dovolj pritiska, za razliko od Nemca prišel do "breaka" in osvojil prvi niz.

V drugem nizu se je Italijan v tretji igri izvlekel po 0:40 na svoj servis, nato pa je moral žogice za "break" braniti še v sedmi igri. Pred tem je izkoristil svojo edino priložnost za odvzem servisa, kar je bilo na koncu dovolj za slavje po dveh nizih in uri in 37 minutah.

Jannik Sinner
Jannik Sinner FOTO: AP

Sinner si je z zmago in popolnim izkupičkom po dveh krogih skupinskega dela že priigral napredovanje v polfinale s prvega mesta. Zverev in Felix Auger-Aliassime se bosta v petek udarila za drugo polfinalno vstopnico.

Prvi kriterij za napredovanje v polfinale so zmage, nato pa v primeru izenačenja dveh tenisačev medsebojni obračun. V primeru kroga treh je ob izenačenih medsebojnih tekmah najprej bistveno razmerje med osvojenimi in izgubljenimi nizi, nato pa še razmerje iger.

V četrtek bosta na sporedu še zadnji tekmi v skupini Jimmyja Connorsa med Carlosom Alcarazom in Lorenzom Musettijem ter Alexom de Minaurom in Taylorjem Fritzom. V tej skupini je z dvema zmagama na pragu napredovanja Alcaraz, s tretjo zmago pa bi si že zagotovil številko ena ob koncu sezone. Z eno zmago sledita Fritz in Musetti, de Minaur pa je še brez uspeha v Torinu.

