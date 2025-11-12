Sinner po zmagi proti Zverevu s prvega mesta v polfinale

Jannik Sinner , branilec naslova v Torinu, je še petič zapovrstjo premagal Alexandra Zvereva in v medsebojnih obračunih povedel s 6:4. Letos je bil boljši štirikrat, najprej v finalu OP Avstralije, nato pa še trikrat v zadnjih 17 dneh po finalu Dunaja in polfinalu Pariza.

Drugi igralec sveta je dvoboj začel malce bolj medlo in takoj ponudil dve priložnosti za odvzem servisa. Teh Zverev ni izkoristil, nato pa je Italijan postal precej bolj zanesljiv pri servisu. Tudi Nemec ni slabo serviral, saj je v prvih štirih igrah na lasten začetni udarec oddal vsega štiri igre. V deseti igri pa je Italijan ob kombinaciji napadalne igre ter podpore domačega občinstva ustvaril dovolj pritiska, za razliko od Nemca prišel do "breaka" in osvojil prvi niz.

V drugem nizu se je Italijan v tretji igri izvlekel po 0:40 na svoj servis, nato pa je moral žogice za "break" braniti še v sedmi igri. Pred tem je izkoristil svojo edino priložnost za odvzem servisa, kar je bilo na koncu dovolj za slavje po dveh nizih in uri in 37 minutah.