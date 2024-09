Sinner potrdil vlogo favorita, Swiatkova med gledalce

Italijan Jannick Sinner je na odprtem teniškem prvenstvu ZDA v New Yorku potrdil vlogo prvega nosilca in se z zmago s 6:2, 1:6, 6:1 in 6:4 nad Rusom Danilom Medvedjevom uvrstil v polfinale. Nastope pa je končala prva nosilka Iga Swiatek iz Poljske, ki jo je s 6:2, 6:4 premagala šestopostavljena Američanka Jessica Pegula.

Jannik Sinner FOTO: AP

Z Danilom Medvedjevom (2021) se je na letošnji izvedbi turnirja poslovil še zadnji med nekdanjimi zmagovalci New Yorka. Jannick Sinner pa je potrdil vlogo prvega favorita, potem ko sta se zgodaj poslovila legendarni Srb Novak Đoković in vzhajajoča španska zvezda tenisa Carlos Alcaraz. Bolj kot morebitna druga zmaga na turnirju za grand slam po letošnjem slavju v Avstraliji sta pri Italijanu v ospredju doping in oprostilna razsodba po dveh spomladanskih pozitivnih testih. Javnost je okrog tega razdeljena, igralec pa pod posebnim drobnogledom. Morda je tudi zato tekma potekala z vzponi in padci ter zahtevnim odločilnim četrtim nizom. "Bilo je zelo težko, a to sem pričakoval. Pomerila sva se tudi v Avstraliji in Londonu. Komur je uspelo tekmecu odvzeti servis, je nato ušel," je o dvoboju povedal zmagovalec.

"Zelo sem srečen," je še dodal Italijan, ki ve, kako trd je tekmec, ki ga je v finalu Melbourna ugnal v petih nizih. Pet nizov sta Medvedjev in Sinner odigrala tudi v četrtfinalu Wimbledona, kjer je bil boljši Rus. Prvi niz so zaznamovale napake Rusa in po vsega 34 minutah je ta pripadel Sinnerju. Rus se je vrnil in bil tisti, ki je predvsem pri dolgi izmenjavi žogice narekoval tempo in hitro izenačil na 1:1. A v igri vzponov in padcev je bil nato spet suveren Sinner. V dvoboju najvišje postavljenih igralcev, ki so ostali v konkurenci, je tesen in odločilni četrti niz nato pripadel Sinnerju. Številne spektakularne točke so ogrele občinstvo, odločilna pa je bila sedma igra, ko je Sinner tekmecu odvzel servis, svojega pa v nadaljevanju obdržal.

Jack Draper FOTO: AP

V petek bo njegov polfinalni tekmec prijatelj iz Velike Britanije Jack Draper, ki je v sredo zvečer ugnal Avstralca Alexa de Minaura (6:3, 7:5, 6:2) in se sploh prvič v karieri prebil v polfinale turnirja za veliki slam. V drugem polfinalu se bosta pomerila Američana Frances Tiafoe in Taylor Fritz.

Presenetljivo gladek poraz po vsega 88 minutah igre pa je doživela prva nosilka v ženski konkurenci, Poljakinja Iga Swiatek. S 6:2 in 6:4 jo je ugnala Američanka Jessica Pegula. "Danes res nisem prikazala dobre igre," je priznala tudi 23-letna Poljakinja, zmagovalka tega turnirja leta 2022. "Res ne vem, zakaj nisem imela pravega servisa. Enostavno nisem našla rešitve za to." Američanka na drugi strani pa je zdržala pritisk javnosti in občinstva, ki upa na novo ameriško zmagovalko. Kako pomemben je bil nastop, potrjuje tudi prihod gimnastične zvezdnice Simone Biles, ki si je na častni tribuni ogledala tekmo. Pegula je zdržala in se na grand slamu prvič v karieri prebila med najboljšo četverico.

"Končno mi je uspelo in zase lahko rečem, da sem polfinalistka. Vesela sem, da me ne boste več spraševali, kdaj se bom uvrstila v ta polfinale," je povedala igralka, ki je pred tem kar šestkrat obstala v četrtfinalu na turnirjih velike četverice. V polfinalu se bo Pegula v četrtek pomerila s Čehinjo Karolino Muchovo, ki v New Yorku letos še ni oddala niza, kljub manjšim zdravstvenim težavam pa je v sredo zvečer Brazilko Beatriz Haddad Maia ugnala s 6:1, 6:4, pred tem pa je bila njena najbolj odmevna zmaga na letošnjem turnirju bržkone uspeh proti Japonki Naomi Osaka. "Vem, da me čaka še en težak dvoboj. Ima talent in izkušnje in za zmago bom morala pokazati svoj najboljši tenis," pa se je že naprej proti polfinalu ozrla Pegula.

Arina Sabalenka FOTO: AP