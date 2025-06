Sinner in Đoković brez izgubljenega niza v osmino finala

Italijanski as v Parizu letos še ni izgubil niza in nadaljuje odlične predstave, odkar se je vrnil po trimesečnem suspenzu zaradi dopinškega prekrška. Od povratka v Rimu na prejšnjem turnirju je 23-letnik nabral že štiri nize, v katerih ni izgubil niti ene igre. Danes je dobil kar 11 iger zapored, preden je Lehečka zmogel prvo pri zaostanku 1:5 v drugem nizu.

Edini preostali že končani današnji moški dvoboj je po skoraj treh urah in pol igre dobil Nizozemec Tallon Griekspoor. Slednji se je pošteno namučil z ameriškim kvalifikantom Ethanom Quinnom in ga strl šele po petih nizih s 4:6, 6:1, 6:7, 6:1 in 6:4.

V ženskem delu turnirja šesta nosilka Rusinja Mira Andrejeva ni imela pretiranega dela s Kazahstanko Julijo Putincevo. Po uri in 18 minutah je bila od 32. nosilke boljša s 6:3 in 6:1.

"Vedela sem, da je zelo zahtevna igralka, da igra zelo zanimivo in da me to naredi malo neprijetno. Zato sem imela na začetku nekaj težav. Proti njej treniram, tako da vem, kaj pričakovati. Vesela sem, kako sem danes igrala," je po zmagi dejala 18-letna Rusinja, ki je lani na pariškem pesku prišla do polfinala.