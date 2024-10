Sinner premagal Alcaraza za najvišjo denarno nagrado v teniški zgodovini

Italijanski teniški as Jannik Sinner je zmagovalec ekshibicijskega turnirja v Savdski Arabiji. V finalu je ugnal Španca Carlosa Alcaraza in si s tem prislužil ček v višini 5,52 milijona evrov. Na turnirju z nazivom 'Six kings slam' je tretje mesto osvojil Novak Đoković, ki je v zadnjem medsebojnem obračunu ugnal Španca Rafaela Nadala.

Sinner je v finalu slavil s 6:7 (5), 6:3, 6:3 in prvič v sezoni ugnal Alcaraza, čeprav se dvoboj zaradi ekshibicijske narave ne bo štel v medsebojno statistiko. Mladi Španec je bil pred tem na turnirjih boljši v polfinalih Indian Wellsa, OP Francije ter nazadnje v Pekingu. Za zmago je 23-letni Italijan, tudi prvi igralec sveta, prejel doslej največji ček v zgodovini tenisa.

Finalista eksibicijskega turnirja v Rijadu. FOTO: Profimedia icon-expand

Sobotni spored v Rijadu je zaznamoval tudi medsebojni obračun med Đokovićem in Nadalom. Igralca, ki sta skupaj osvojila kar 46 turnirjev za grand slam, sta spomnila na stare čase in pred napovedano upokojitvijo 38-letnega Španca ob koncu te sezone še zadnjič igrala eden proti drugemu. Slavil je Đoković s 6:2, 7:6 (5).

Nadal še zadnjič pozdravlja množico. FOTO: Profimedia icon-expand

"Ne zapusti še tenisa," je v nagovoru po tekmi dejal Đoković, ki je sicer dobil 31 od skupno kar 60 medsebojnih dvobojev proti Nadalu. "Izjemno ga je videti, kako se kljub številnim poškodbam in težavam bori za vsako žogo. To je tudi zame zelo čustven dan, saj sem zadnjič igral proti največjemu tekmecu moje kariere," je še dodal 37-letni Beograjčan, zmagovalec rekordnih 24 grand slamov."Moral sem gledati, kako se je lani upokojil Murray, pa Federer pred nekaj leti. Zdaj še 'Rafa' ... Težko je to videti, saj sem vso kariero igral proti njim," je še dodal Srb.

Djoković je bil v srečanju za tretje mesto gladko boljši. FOTO: Profimedia icon-expand

"To je bila še ena velika borba. Seveda ne takšna, kot sva jih imela na turneji, ampak zabaval sem se, še posebej v drugem nizu," je o obračunu z velikim tekmecem dejal Nadal: "Igrati proti Đokoviću je vedno nekaj posebnega, saj imava izjemno dolgo in bogato zgodovino."

Nadal in Djoković, ki namerava igrati še nekaj let, kot je povedal med turnirjem v Savdski Arabiji. FOTO: Profimedia icon-expand

"Imel sem veliko srečo, na vsakem turnirju sem čutil neverjetno podporo. Težko je opisati energijo in osebno zadovoljstvo, ki ju ob tem začutiš. To je nekaj posebnega," je na novinarski konferenci še sporočil zmagovalec 22 grand slamov in od letos tudi ambasador Savdske teniške zveze.

