Sinner pričakovano ugnal Fritza za drugi letošnji grand slam

Sinner, ki se je prvič v karieri uvrstil v finale v New Yorku, je na stadionu Artur Ashe prišel do druge zmage na turnirjih velike četverice. V začetku leta je slavil tudi na uvodnem grand slamu sezone, OP Avstralije in v finalih ostaja stoodstoten.

S precej prepričljivo zmago je Sinner tudi krepko popravil doslej najboljšo uvrstitev v New Yorku, pred tem je leta 2022 prišel do četrtfinala, lani je izpadel v osmini finala. Ob tem je Sinner postal prvi Italijan, ki je slavil v Flushing Meadowsu. Zanj je to sicer 16. naslov na turneji ATP, šesti letos.

V tretjem medsebojnem dvoboju finalistov je Sinner še drugič slavil. Pred tem sta se obakrat merila na trdi podlagi na mastersu v Indian Wellsu. Leta 2021 je zmagal Fritz, lani pa je bil boljši Italijan.