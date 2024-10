Obračun titanov Sinnerja in Đokovića v Šanghaju dobil Italijan

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Italijan Jannik Sinner je zmagovalec teniškega turnirja serije masters ATP 1000 v Šanghaju z nagradnim skladom 8.193.151 evrov. Prvi igralec sveta je na Kitajskem v finalu po uri in 37 minutah s 7:6 (4) in 6:3 ugnal Srba Novaka Đokovića in je trenutno četrtemu igralcu sveta preprečil 100. lovoriko na najvišji ravni v karieri.