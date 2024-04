Sinner in Dimitrov finalista Miamija

Italijan Jannik Sinner in Bolgar Grigor Dimitrov sta finalista teniškega mastersa v Miamiju. Zmagovalec odprtega prvenstva Avstralije Sinner je v ponovitvi finala iz Melbourna tokrat ugnal Rusa Danila Medvedjeva, in sicer gladko s 6:1 in 6:2. Bolgar pa je v drugem polfinalu ugnal olimpijskega prvaka Nemca Alexandra Zvereva s 6:4, 6:7 in 6:4.