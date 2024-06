Sinner prvi Italijan na vrhu lestvice ATP

Dvaindvajsetletni Jannik Sinner, ki je januarja zmagal na OP Avstralije, v Parizu pa izgubil polfinalni dvoboj s Carlosom Alcarazom, je postal prvi Italijan na vrhu lestvice ATP. Sinner ima pred 21-letnim Špancem 945 točk naskoka. Italijan je z vrha izrinil srbskega zvezdnika Novaka Đokovića, ki je v karieri na vrhu lestvice ATP preživel že 428 tednov in je nazadnje na prvem mestu vztrajal od 11. septembra lani oz. 38 tednov zaporedoma. Srb je sicer zaradi poškodbe kolena odpovedal četrtfinalni dvoboj Roland Garrosa.

Poraženec Pariza, Nemec Alexander Zverev, je obdržal četrto mesto pred Rusoma Danilom Medvedjevom in Andrejom Rubljovom. Med elitno deseterico se je vrnil Avstralec Alex de Minaur, ki je deveti, iz nje pa je izpadel Grk Stefanos Cicipas. Slednji je po novem 11.

Edina Slovenca, ki se nahajata med prvo tisočerico, sta nekaj mest pridobila. Bor Artnak se je povzpel za 13 mest in je po novem 447., Blaž Rola pa je napredoval za 23 mest in je 488.

Lestvica, ATP (27. maj):

1. (2) Jannik Sinner (Ita) 9525 točk

2. (3) Carlos Alcaraz (Špa) 8580

3. (1) Novak Đoković (Srb) 8360

4. (4) Alexander Zverev (Nem) 6885

5. (5) Danil Medvedjev (Rus) 6485

6. (6) Andrej Rubljov (Rus) 4710

7. (7) Casper Ruud (Nor) 4025

8. (8) Hubert Hurkacz (Pol) 3995

9. (11) Alex de Minaur (Avs) 3845

10. (10) Grigor Dimitrov (Bol) 3775

...

447.(460) Bor Artnak (Slo) 103

488.(511) Blaž Rola (Slo) 87

Iga Swiatek začenja 108. teden na vrhu lestvice WTA

Poljska teniška igralka in nedavna zmagovalka odprtega prvenstva Francije, Poljakinja Iga Swiatek že 108. teden vztraja na vrhu lestvice WTA. Drugo in tretje mesto zasedata Američanka Coco Gauff in Belorusinja Arina Sabalenka. Najvišje uvrščena Slovenka je Tamara Zidanšek na 114. mestu. Swiatek ima pred drugouvrščeno Gauff že 3707 točk prednosti. Tretjeuvrščena Sabalenka pa zanjo zaostaja še za dodatnih 200 točk. Med prvo deseterico je skočila tudi presenetljiva finalistka Roland Garrosa Italijanka Jasmine Paolini, ki s 4068 točkami zaseda sedmo mesto.