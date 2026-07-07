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Sinner prvi polfinalist Wimbledona

Wimbledon, 07. 07. 2026 18.53 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
H.B. STA
Jannik Sinner

Italijanski teniški igralec Jannik Sinner se je popoldne z zmago nad Nemcem Jan-Lennardom Struffom s 7:5, 7:6 in 6:3 prebil v polfinale teniškega grand slama v Wimbledonu. Nemec, ki je presenetil že z uvrstitvijo med osmerico, je v uvodnih dveh nizih sicer ogrozil Italijana, ki pa je bil vseeno hitrejši in natančnejši pri odločilnih točkah.

Prvi niz je odločila 11. igra, v 12. pa je Jannik Sinner povedel. V drugem nizu sta morala igralca v podaljšano igro, pri vodstvu s 5:4 pa je imel 36-letni Nemec Jan-Lennard Struff že na voljo točko, s katero bi lahko poravnal izid. V tretjem nizu pa si je Italijan priigral vodstvo s 5:3 ter po dobrih dveh urah in pol napredoval v polfinale.

V naslednjem obračunu bo 24-letni Južni Tirolec igral z boljšim iz obračuna med legendarnim Srbom Novakom Đokovićem in Kanadčanom Felixom Auger-Aliassimejem. Italijan seveda upa, da mu v Londonu v končnici turnirja ne bo zagodla vročina, ki mu je preprečila uspešne nastope v Parizu.

Jannik Sinner je prvi polfinalist.
Jannik Sinner je prvi polfinalist.
FOTO: Profimedia

"Najprej bi poudaril, da sem imel izjemno težkega nasprotnika, ki je tudi velik kot osebnost. Težko je bilo že v uvodu, saj se mi je zdelo, da je začel bolje od mene. Nato sem začel bolje servirati, trudil sem se, da mentalno ostanem v igri in seveda sem po tem napornem dvoboju vesel, da sem v polfinalu," je po tekmi dejal Italijan.

"Hvala, da ste me spomnili. Po Parizu smo veliko delali na tem, da razumemo, kaj je šlo narobe in kaj moramo spremeniti. Današnja tekma je bila zame po tej plati pomemben test. Počutil sem se dobro in mislim, da smo naredili velik korak v pravo smer," je Sinner odgovoril na vprašanje o vročini.

V ženski konkurenci pa je prva polfinalistka Američanka Coco Gauff, ki wimbledonskega naslova še nima. 22-letnica je v ameriškem obračunu ugnala deset let starejšo rojakinjo Jessico Pegula s 4:6, 6:3, 6:3. Njena polfinalna tekmica bo zmagovalka dvoboja med Japonko Naomi Osaka in Čehinjo Karolino Muchovo.

Coco Gauff wimbledonskega naslova še nima.
Coco Gauff wimbledonskega naslova še nima.
FOTO: Profimedia

"Zame je letošnji turnir prav neverjeten, saj v preteklih dveh letih nisem zmagala na travi. Zato sem res zelo zadovoljna s svojim načinom igre. Uspelo mi je proti Jessici, ki je vedno zahtevna tekmica in vesela sem, da sem se prebila naprej," je po tekmi dejala Gauff.

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