Sinner: Razočaran sem in presenečen hkrati

Italijanski igralec Jannik Sinner je bil marca dvakrat pozitiven na sledi prepovedanega steroida klostebola, a ga Mednarodna agencija za teniško integriteto (Itia) ni kaznovala s prepovedjo igranja. Sprejela je njegovo razlago o nenamernem vnosu prepovedane snovi v telo. Kaznovan je bil zgolj z odvzemom točk za svetovno lestvico, ki jih je prejel za uvrstitev v polfinale mastersa v Indian Wellsu, kjer je bil pozitiven. Sinner je nato v začetku tega meseca osvojil turnir za velik slam v New Yorku.

Wada je objavila pritožbo, ko je bil Sinner na igrišču na turnirju ATP na Kitajskem, kjer je branilec naslova v Pekingu premagal Rusa Romana Safijulina. Sinner je dosledno zanikal zavestno uporabo dopinga in po zmagi v dvoboju dejal: "Očitno sem zelo razočaran in tudi presenečen. Imeli smo tri obravnave. Vse tri so se zame izkazale zelo pozitivno."

Zaradi klostebola je bila leta 2021 za dve leti suspendirana slovenska metalka kopja Martina Ratej.