Sinner se je vrnil k prvi otroški (športni) ljubezni

Jannik Sinner je praznični dan preživel doma z družino v kraju Sexten (Sesto Pusteria), prav tako pa si je znova privoščil "prestop" v šport, ki ga je treniral kot otrok; obul je smučarske čevlje in stopil na smuči. Teniškega asa so s prijatelji opazili na smučišču Kronplatz oziroma Plan de Corones, kjer je bilo videti, da se je, kot da bi rad poudaril svojo strast do alpskega smučanja, gibal z določenim mojstrstvom.