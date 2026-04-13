Jannik Sinner prevzel vodstvo na lestvici ATP

Ljubljana, 13. 04. 2026 09.10 pred 15 dnevi 1 min branja 2

Avtor:
STA R.S.
Jannik Sinner

Italijan Jannik Sinner je po včerajšnji zmagi na teniškem mastersu v Monte Carlu nad Carlosom Alcarazom znova na prvem mestu svetovne lestvice ATP. Španec je po finalnem porazu zdrsnil na drugo mesto. Oba sta še vedno krepko pred zasledovalci. V najboljši deseterici je prišlo še do nekaj sprememb.

Vodilni dvojici sledita Nemec Alexander Zverev in Srb Novak Đoković, na peto mesto pa je s sedmega napredoval Kanadčan Felix Auger-Aliassime, ki je v Monte Carlu izpadel v četrtfinalu proti poznejšemu zmagovalcu Sinnerju.

Šesti je Američan Ben Shelton, sedmi Alex de Minaur, osmi pa Američan Taylor Fritz. S petega je na deveto mesto nazadoval Italijan Lorenzo Musetti, deseti pa je ostal Rus Danil Medvedjev.

Žiga Šeško
Žiga Šeško
FOTO: AP

Od Slovencev je najvišje Bor Artnak, ki je napredoval na 437. mesto. Med najboljšimi tisoč igralci sta le še Filip Jeff Planinšek na 555. in Žiga Šeško na 996. mestu.

Lestvica ATP:

1. (2) Jannik Sinner (Ita) 13.350

2. (1) Carlos Alcaraz (Špa) 13.240

3. (3) Alexander Zverev (Nem) 5555

4. (4) Novak Đoković (Srb) 4710

5. (7) Felix Auger-Aliassime (Kan) 4100

6. (8) Ben Shelton (ZDA) 3900

7. (6) Alex de Minaur (Avs) 3895

8. (9) Taylor Fritz (ZDA) 3870

9. (5) Lorenzo Musetti (Ita) 3625

10. (10) Danil Medvedjev (Rus) 3560

...

437. (479) Bor Artnak (Slo) 103

555. (556) Filip Jeff Planinšek (Slo) 70

996. (997) Žiga Šeško (Slo) 17

Šumsko voče
13. 04. 2026 16.49
Sam nasi pa razturajo😃😃😃😃
RUBEŽ
13. 04. 2026 13.56
Za mene včeraj, danes, jutri, zavedno NOVAK No1 4EVER.
