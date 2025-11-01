Sinner še zmago oddaljen od prvega mesta

Felix Auger-Aliassime je bil v polfinalu boljši od Kazahstanca Aleksandra Bublika s 7:6, 6:4, Jannik Sinner pa je nadigral Alexandra Zvereva s 6:0 in 6:1.

Italijan je dosegel 52. zmago v sezoni ob šestih porazih, 25. v nizu v dvoranah in se uvrstil v deveti finale v 2025. Štiri je osvojil, štiri pa je izgubil proti Carlosu Alcarazu . A poraz Španca v drugem krogu Pariza mu je odprl vrata do prvega mesta ob koncu sezone.

Na lestvici ATP v živo ima Alcaraz 11.250 točk, Sinner pa je z devetim finalom masters 1000 pri 11.150.

Kanadčan Auger-Aliassime je v izjemni formi, dobil je 22 od zadnjih 26 dvobojev in na lestvici Race na osmem mestu prehitel Italijana Lorenza Musettija. S Sinnerjem ima pozitivno bilanco zmag in porazov, 3-2, vendar je Italijan dobil zadnji dve partiji.