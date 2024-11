Sinner status najboljšega potrdil tudi na zaključnem turnirju

Italijanski teniški igralec Jannik Sinner je tudi na zaključnem turnirju v Torinu potrdil status najboljšega igralca sezone. V finalu je s 6:4 in 6:4 ugnal Američana Taylorja Fritza in postal prvi Italijan z zmago v tem tekmovanju. Sinner je turnir končal brez izgubljenega niza, kar od Ivana Lendla in leta 1986 ni uspelo še nobenemu igralcu.