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Italijanski zvezdnik Sinner ponovno kronan na sveti travi

Wimbledon, 12. 07. 2026 20.58 pred 4 minutami 3 min branja 1

Avtor:
STA
Jannik Sinner

Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner je zmagovalec tretjega letošnjega turnirja za grand slam v Wimbledonu. V finalu je s 6:7, 7:6, 6:3, 6:4 premagal Nemca Alexandra Zvereva. Dvoboj je trajal tri ure in 45 minut, 24-letni Južni Tirolec pa je osvojil peto lovoriko na turnirjih velike četverice.

Alexander Zverev vs Jannik Sinner
Alexander Zverev vs Jannik Sinner
FOTO: AP

Jannik Sinner je postal deseti igralec v odprti eri tenisa (od 1968), ki je ubranil naslov na sveti travi. Lani je v finalu prav tako v štirih nizih premagal tokrat zaradi poškodbe odsotnega Španca Carlosa Alcaraza. Prvi igralec sveta je v sedmem finalu prišel do pete zmage na grand slamih, potem ko je pred tem dvakrat osvojil OP Avstralije (2024, 2025) in enkrat OP ZDA (2024). Skupno je bila to jubilejna 30. turnirska zmaga za 24-letnega Južnega Tirolca.

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S slavjem v All England Clubu je v žep med drugim pospravil ček v višini 4,23 milijona evrov pred obdavčitvijo. Sinner je Alexandru Zverevu na medsebojnih tekmah pobegnil na 11:4, od tega je dobil kar zadnjih deset obračunov. Zgolj letos je petkrat ugnal Nemca.

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Devetindvajsetletni Hamburžan ostaja pri edini osvojeni lovoriki na grand slamih z letošnjega Rolanda Garrosa. Zverev je skušal postati šele sedmi igralec v odprti eri, ki bi v eni sezoni osvojil dvojček Roland Garros-Wimbledon. Za Nemca je bil to peti finale. Proti Sinnerju je izgubil na OP Avstralije 2025, ob letošnjem slavju v Parizu in finalu leta 2024 pa ima še poraz v finalu OP ZDA leta 2020.

Zverevu v uteho ostaja denarna nagrada v višini 2,1 milijona evrov in ponedeljkov skok na drugo mesto posodobljene lestvice ATP.

Jannik Sinner je ubranil naslov z lanskega leta.
Jannik Sinner je ubranil naslov z lanskega leta.
FOTO: Profimedia

Oba finalista sta bila zelo razpoložena pri začetnem udarcu. Edino priložnost za odvzem servisa je imel v prvem nizu Sinner, a se Nemec v osmi igri ni dal. V podaljšani igri so odločale malenkosti, več poguma pa je pokazal Zverev in s sijajnim forhendom po paraleli dobil 13. igro z 9:7. Tudi v nadaljevanju sta servirala zelo dobro in nista ponujala priložnosti tekmecu. Posledično je tudi drugi niz odločila podaljšana igra, v kateri pa je bil precej boljši Italijan (7:2).

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V tretjem in četrtem nizu velikih razlik med obema ni bilo, je pa Sinner udaril v pravem trenutku. Za razliko od Zvereva, ki je v sedmi igri tretjega niza prišel šele do prve priložnosti za brejk, je Sinner kljub temu, da je pristal na zadnjici, v osmi igri povedel s 5:3 in bil nekaj trenutkov kasneje le še niz oddaljen od drugega naslova na sveti travi.

Tudi v četrtem je Sinner bolj pretil, potem ko si je v sedmi igri priigral tri priložnosti za brejk. Nemec je dve zaporedni še ubranil, tretjo pa je Italijan izkoristil in se veselil pete lovorike na grand slamih.

Wimbledon, grand slam (74,53 milijona evrov):

- moški, finale:

Jannik Sinner (Ita/1) - Alexander Zverev (Nem/2) 6:7 (7), 7:6 (2), 6:3, 6:4.

Wimbledon tenis jannik sinner aleksander zverev finale

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lakala28
12. 07. 2026 21.17
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