Sinner ubranil naslov zmagovalca zaključnega turnirja

S tem je na najboljši način končal zanj turbulentno sezono, ki jo je začinila tudi kazen za dopinški prekršek, zaradi katerega je počival tri mesece.
Sinner je z zmago v finalu Torina prišel že do 31. zaporedne zmage na dvoranskih igriščih s trdo podlago, nazadnje je dvoranski dvoboj izgubil pred dvema letoma, ko ga je v Torinu ugnal Novak Đoković.
Rekord v tovrstnih zmagah ima sicer Američan Johh McEnroe, ki je v dvorani dobil 47 zaporednih dvobojev.
