Drugi športi

Sinner ubranil naslov zmagovalca zaključnega turnirja

Torino, 16. 11. 2025 21.22

Avtor
STA
Italijan Jannik Sinner je ubranil naslov najboljšega na zaključnem turnirju najboljših osmih teniških igralcev na svetu. V finalu je s 7:6 (4) in 6:3 premagal svojega največjega rivala, Španca Carlosa Alcaraza.

Jannik Sinner
Jannik Sinner FOTO: Profimedia

S tem je na najboljši način končal zanj turbulentno sezono, ki jo je začinila tudi kazen za dopinški prekršek, zaradi katerega je počival tri mesece.

Sinner je z zmago v finalu Torina prišel že do 31. zaporedne zmage na dvoranskih igriščih s trdo podlago, nazadnje je dvoranski dvoboj izgubil pred dvema letoma, ko ga je v Torinu ugnal Novak Đoković.

Rekord v tovrstnih zmagah ima sicer Američan Johh McEnroe, ki je v dvorani dobil 47 zaporednih dvobojev.

