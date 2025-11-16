Sinner ubranil naslov zmagovalca zaključnega turnirja

S tem je na najboljši način končal zanj turbulentno sezono, ki jo je začinila tudi kazen za dopinški prekršek, zaradi katerega je počival tri mesece.

Sinner je z zmago v finalu Torina prišel že do 31. zaporedne zmage na dvoranskih igriščih s trdo podlago, nazadnje je dvoranski dvoboj izgubil pred dvema letoma, ko ga je v Torinu ugnal Novak Đoković.

Rekord v tovrstnih zmagah ima sicer Američan Johh McEnroe, ki je v dvorani dobil 47 zaporednih dvobojev.