Sinner ugnal Alcaraza, Norrie razveselil wimbledonsko občinstvo

Šestindvajsetletni Norrie je postal eden od le dveh Britancev, ki sta se v zadnjih 18 letih prebila do četrtfinala na sveti travi. To je uspelo še Andyju Murrayju, ki je turnir osvojil dvakrat (2013, 2016).

Za polfinalno vstopnico se bo 12. igralec sveta pomeril z Belgijcem Davidom Goffinom. Slednji se je drugič v karieri uvrstil med osem najboljših v All England Clubu, to mu je uspelo tudi leta 2019. Danes je 31-letnik v najdaljšem obračunu letošnjega Wimbledona s 7:6 (3), 5:7, 5:7, 6:4, 7:5 po štirih urah in 36 minutah ugnal Američana Francesa Tiafoa.

V dvoboju trenutno najboljših mladih tenisačev do 21. leta pa je Sinner nekoliko presenetljivo premagal Alcaraza. Sinner do nastopa na letošnjem Wimbledonu sploh ni dobil posamičnega obračuna na travnati podlagi v glavnih delih žreba. Zdaj je nanizal že četrtega po vrsti, potem ko je po štirih nizih brez izgubljene igre na lasten začetni udarec ugnal leto mlajšega španskega tekmeca.

Že pred tem so si napredovanje v četrtfinale v ženski konkurenci zagotovile Nemki Tatjana Maria (103. na lestvici WTA) in Jule Niemeier (97.) ter Čehinja Marie Bouzkova (66.). Štiriintridesetletna Maria je bila z 2:1 v nizih boljša od Latvijke Jelene Ostapenko, 12 let mlajša Neimeierjeva je v dveh nizih premagala domačinko Heather Watson, 23-letna Čehinja pa je bila boljša od Francozinje Caroline Garcia.

Od slovenskih predstavnikov se je v konkurenci ženskih dvojic v osmino finala uvrstila Andreja Klepač skupaj s Čilenko Alexo Guarachi, v mešanih dvojicah pa se 36-letni Koprčanki skupaj s Slovakom Filipom Polaškom ni uspelo prebiti v četrtfinale.

V mladinskih konkurencah sta oba slovenska predstavnika uspešno začela turnir. Štirinajsti nosilec Bor Artnak je premagal Paula Inchauspeja, debitantka na turnirjih velike četverice Ela Nala Milić pa je premagala deveto nosilko Luciano Moyano iz Argentine.

Na srednjo nedeljo v Wimbledonu po novo sprejetih pravilih igrajo prvič, skupaj pa petič. Skozi zgodovino je bil ta dan namenjen za pripravo trave pred nadaljevanjem turnirja, štirikrat pa so organizatorji na ta dan prekinili tradicijo in izkoristili možnost za igranje dvobojev zaradi številnih dežnih prekinitev v letih 1991, 1997, 2004 in 2016.

* Izidi

- Wimbledon (47 milijonov evrov):

- moški:

- osmina finala:

Jannik Sinner (Ita/10) - Carlos Alcaraz (Špa/5) 6:1, 6:4, 6:7 (8), 6:3;

David Goffin (Bel) - Frances Tiafoe (ZDA/23) 7:6 (3), 5:7, 5:7, 6:4, 7:5;

Cameron Norrie (VBr/9) - Tommy Paul (ZDA/30) 6:4, 7:5, 6:4;

- ženske:

- osmina finala:

Marie Bouzkova (Češ) - Caroline Garcia (Fra) 7:5, 6:2;

Tatjana Maria (Nem) - Jelena Ostapenko (Lat/12) 5:7, 7:5, 7:5;

Jule Niemeier (Nem) - Heather Watson (VBr) 6:2, 6:4.