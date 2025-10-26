Sinner v finalu boljši od Zvereva

Prvi in drugi nosilec sta na Dunaju uprizorila izenačen dvoboj, v katerem je v prvem nizu Alexander Zverev odvzel servis Janniku Sinnerju v četrti igri, v drugem pa je Italijan dobil drugo igro na servis tekmeca.

Tako je odločil zadnji niz, v katerem sta igralca dobivala igre na svoj začetni udarec, v enajsti igri pa je Sinner naredil "break" in nato serviral za zmago. Zadnjo igro je dobil brez izgubljene točke.