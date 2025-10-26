Svetli način
Drugi športi

Sinner v finalu boljši od Zvereva

Dunaj, 26. 10. 2025 16.50 | Posodobljeno pred 2 urama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , Ž.Ž.
Komentarji
0

Italijan Jannik Sinner je zmagovalec teniškega turnirja ATP 500 na Dunaju z nagradnim skladom 2,7 milijona evrov. Prvi nosilec je v finalu po dveh urah in pol s 3:6, 6:3 in 7:5 ugnal drugopostavljenega Nemca Alexandra Zvereva.

Jannik Sinner in Alexander Zverev
Jannik Sinner in Alexander Zverev FOTO: Profimedia

Prvi in drugi nosilec sta na Dunaju uprizorila izenačen dvoboj, v katerem je v prvem nizu Alexander Zverev odvzel servis Janniku Sinnerju v četrti igri, v drugem pa je Italijan dobil drugo igro na servis tekmeca.

Tako je odločil zadnji niz, v katerem sta igralca dobivala igre na svoj začetni udarec, v enajsti igri pa je Sinner naredil "break" in nato serviral za zmago. Zadnjo igro je dobil brez izgubljene točke.

Sinner, ki je imel v finalu dvakrat več "winnerjev" od tekmeca (44:22), je tako vpisal še 21. zaporedno zmago v dvoranah in je v 31. finalu osvojil četrti naslov letos ter 22. v karieri. Zverev je igral svoj 40. finale in ostal pri 24 turnirskih zmagah.

Jannik Sinner
Jannik Sinner FOTO: Profimedia

* Dunaj, ATP 500 (2.736.875 evrov):

- finale:

Jannik Sinner (Ita/1) - Alexander Zverev (Nem/2) 3:6, 6:3, 7:5.

tenis jannik sinner alexander zverev
