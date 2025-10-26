Sinner v finalu boljši od Zvereva

Prvi in drugi nosilec sta na Dunaju uprizorila izenačen dvoboj, v katerem je v prvem nizu Alexander Zverev odvzel servis Janniku Sinnerju v četrti igri, v drugem pa je Italijan dobil drugo igro na servis tekmeca.
Tako je odločil zadnji niz, v katerem sta igralca dobivala igre na svoj začetni udarec, v enajsti igri pa je Sinner naredil "break" in nato serviral za zmago. Zadnjo igro je dobil brez izgubljene točke.
Sinner, ki je imel v finalu dvakrat več "winnerjev" od tekmeca (44:22), je tako vpisal še 21. zaporedno zmago v dvoranah in je v 31. finalu osvojil četrti naslov letos ter 22. v karieri. Zverev je igral svoj 40. finale in ostal pri 24 turnirskih zmagah.
* Dunaj, ATP 500 (2.736.875 evrov):
- finale:
Jannik Sinner (Ita/1) - Alexander Zverev (Nem/2) 3:6, 6:3, 7:5.
