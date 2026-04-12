Sinner v finalu Monte Carla ugnal prvega nosilca Alcaraza

Jannik Sinner je v 17. medsebojnem obračunu proti dve leti mlajšemu Carlosu Alcarazu dosegel svojo sedmo zmago, pred današnjim obračunom na klasičnem in uveljavljenem turnirju na peščeni podlagi v kneževini pa je dobil tudi finalni dvoboj na lanskem zaključnem turnirju sezone ATP v Torinu.
Italijan je v Monte Carlu dosegel svojo 27. turnirsko zmago in tretjo letošnjo na turnirjih serije masters, pred tem je bil najboljši tudi na tovrstnih turnirjih v Indian Wellsu in Miamiju. Osmoljenec današnjega finalnega obračuna s Pirenejskega polotoka ostaja pri 26 turnirskih zmagah.
Španec je v uvodnem nizu že v drugi igri odvzel začetni udarec Sinnerju in povedel z 2:0, a Italijan je sijajno odgovoril in vrnil z enako mero ter izenačil na 2:2. Do konca niza sta oba trenutno najboljša igralca na svetu imela nekaj priložnosti za brejk, a jih nista izkoristila, tako da je prvi niz epilog dobil šele v podaljšani igri, po uri in 14 minutah pa je 24-letni Južni Tirolec slavil s 7:5.
Alcaraz je v drugem nizu povedel s 3:1, nato pa je Sinner povečal "frekvenco svojih obratov" in dobil kar pet naslednjih iger, po dveh urah in 15 minutah dolgem dvoboju pa slavil s 7:6 (5) in 6:3.
* ATP 1000, Monte Carlo (6.309.095 evrov):
- finale:
Jannik Sinner (Ita/2) - Carlos Alcaraz (Špa/1) 7:6 (5), 6:3.
