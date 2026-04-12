Sinner v finalu Monte Carla ugnal prvega nosilca Alcaraza

Monte Carlo, 12. 04. 2026 18.07 pred 46 minutami 2 min branja 2

Avtor:
STA
Jannik Sinner je v finalu Monte Carla ugnal Carlosa Alcaraza

Italijan Jannik Sinner je zmagovalec teniškega turnirja ATP 1000 v Monte Carlu z nagradnim skladom 6,3 milijona evrov. V finalu je bil v dvoboju "teniških titanov" boljši od Španca Carlosa Alcaraza s 7:6 (5) in 6:3, po današnjem zmagoslavju pa bo 24-letni Južni Tirolec v ponedeljek znova zasedel prvo mesto na mednarodni jakostni lestvici ATP.

FOTO: Profimedia

Jannik Sinner je v 17. medsebojnem obračunu proti dve leti mlajšemu Carlosu Alcarazu dosegel svojo sedmo zmago, pred današnjim obračunom na klasičnem in uveljavljenem turnirju na peščeni podlagi v kneževini pa je dobil tudi finalni dvoboj na lanskem zaključnem turnirju sezone ATP v Torinu.

FOTO: Profimedia

Italijan je v Monte Carlu dosegel svojo 27. turnirsko zmago in tretjo letošnjo na turnirjih serije masters, pred tem je bil najboljši tudi na tovrstnih turnirjih v Indian Wellsu in Miamiju. Osmoljenec današnjega finalnega obračuna s Pirenejskega polotoka ostaja pri 26 turnirskih zmagah.

Španec je v uvodnem nizu že v drugi igri odvzel začetni udarec Sinnerju in povedel z 2:0, a Italijan je sijajno odgovoril in vrnil z enako mero ter izenačil na 2:2. Do konca niza sta oba trenutno najboljša igralca na svetu imela nekaj priložnosti za brejk, a jih nista izkoristila, tako da je prvi niz epilog dobil šele v podaljšani igri, po uri in 14 minutah pa je 24-letni Južni Tirolec slavil s 7:5.

FOTO: Profimedia

Alcaraz je v drugem nizu povedel s 3:1, nato pa je Sinner povečal "frekvenco svojih obratov" in dobil kar pet naslednjih iger, po dveh urah in 15 minutah dolgem dvoboju pa slavil s 7:6 (5) in 6:3.

* ATP 1000, Monte Carlo (6.309.095 evrov):

- finale:

Jannik Sinner (Ita/2) - Carlos Alcaraz (Špa/1) 7:6 (5), 6:3.

tenis monte carlo jannik sinner carlos alcaraz

Coenen zmagovalec Sardinije, Gajser po padcih osmi

  • ZOFA S POSTELJNO FUNKCIJO
  • KOTNA SEDEŽNA GARNITURA
  • DNEVNI REGAL
  • DNEVNI REGAL
  • VZMETNICA
  • ŠIROKA KOMODA
  • OMARA Z DRSNIMI VRATI
  • OMARA Z OGLEDALOM
  • VISEČA OMARA
  • SPODNJA OMARICA
  • SREDNJE VISOKA OMARA
  • ENOTA Z UMIVALNIKOM
  • KUHINJSKI BLOK
  • KOTNA PISALNA MIZA
  • DIREKTORSKI STOL
  • PREDSOBA
  • STOL
  • JEDILNA MIZA
  • ZLOŽLJIV VRTNI SEDEŽ
  • VRTNA MIZA
Sandokkan
12. 04. 2026 18.57
Forza Italia!!!!!!!! ❤️
Šumsko voče
12. 04. 2026 18.51
A je tirolec bil na doping tesru
bibaleze
Portal
Redka fotografija otrok Serene Williams razveselila oboževalce
5 slovenskih jezer, ki vas bodo naravnost očarala
5 slovenskih jezer, ki vas bodo naravnost očarala
Aprilski sončki: Kakšni so dojenčki, rojeni aprila?
Aprilski sončki: Kakšni so dojenčki, rojeni aprila?
Otrok naj ima na vrtu svoj kotiček
Otrok naj ima na vrtu svoj kotiček
zadovoljna
Portal
Kaj se je zgodilo z glasbeno ikono, ki je nismo videli že skoraj desetletje?
Tedenski horoskop: Ovni imajo nove ideje, dvojčke čaka živahen teden
Tedenski horoskop: Ovni imajo nove ideje, dvojčke čaka živahen teden
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo zgovorni, tehtnice iščejo ravnovesje
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo zgovorni, tehtnice iščejo ravnovesje
Viktor Želj: 'Nova sezona bo še boljša!'
Viktor Želj: 'Nova sezona bo še boljša!'
vizita
Portal
Je čokolada dobra za naše zdravje? Resnica, ki je veliko bolj kompleksna, kot si mislimo
Samo sedem dni meditacije lahko močno vpliva na vaše možgane
Samo sedem dni meditacije lahko močno vpliva na vaše možgane
Zakaj se vse več ljudi sooča z nespečnostjo? Kriv je ta skriti dejavnik v domu
Zakaj se vse več ljudi sooča z nespečnostjo? Kriv je ta skriti dejavnik v domu
Kardiolog, ki je preživel srčni infarkt, opozarja na znak, ki ga mnogi spregledajo
Kardiolog, ki je preživel srčni infarkt, opozarja na znak, ki ga mnogi spregledajo
cekin
Portal
Kako bodo višje cene letov vplivale na denarnice turistov
'AI šepetalci', Sam Altman in mit genija: kje je meja med vizijo in resničnim znanjem
'AI šepetalci', Sam Altman in mit genija: kje je meja med vizijo in resničnim znanjem
Ti poklici so v Evropi v popolnem razcvetu: povpraševanje je eksplodiralo, delavcev močno primanjkuje
Ti poklici so v Evropi v popolnem razcvetu: povpraševanje je eksplodiralo, delavcev močno primanjkuje
V enem dnevu jedel v 28 Michelinovih restavracijah: toliko denarja ga je stal ta podvig
V enem dnevu jedel v 28 Michelinovih restavracijah: toliko denarja ga je stal ta podvig
moskisvet
Portal
Kateri avtomobili se najpogosteje kvarijo?
Znašla sta se v hudi zakonski krizi, rešilo ju je to
Znašla sta se v hudi zakonski krizi, rešilo ju je to
Internet je mrtev, dobrodošli v Web 4.0
Internet je mrtev, dobrodošli v Web 4.0
Ne briga jo, če jo partner vara: 'Pravzaprav me to vzburja'
Ne briga jo, če jo partner vara: 'Pravzaprav me to vzburja'
dominvrt
Portal
Stvari, ki jih starejši od 60 let ne bi smeli imeti doma
Jagode v loncu: sladki plodovi kar v stanovanju
Jagode v loncu: sladki plodovi kar v stanovanju
Izbira idealne višine postelje: kako si zagotoviti boljši spanec in lažje vstajanje
Izbira idealne višine postelje: kako si zagotoviti boljši spanec in lažje vstajanje
Kako saditi krompir in ga zaščititi pred spomladansko pozebo
Kako saditi krompir in ga zaščititi pred spomladansko pozebo
okusno
Portal
Najboljši rogljički, kar jih boste kdaj jedli
Zakaj domač kruh ne uspe? 7 napak, ki jih dela skoraj vsak
Zakaj domač kruh ne uspe? 7 napak, ki jih dela skoraj vsak
Torte naših bralcev, ki so popolne za vikend sladkanje
Torte naših bralcev, ki so popolne za vikend sladkanje
Za prste oblizniti: tako pripravite najboljša rebrca v pečici
Za prste oblizniti: tako pripravite najboljša rebrca v pečici
voyo
Portal
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
